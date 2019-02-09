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10:23 09 Şubat 2019
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    Sayısal Loto

    Milli Piyango'da 5 yılda 243 milyon lira unutuldu, para Hazine'ye aktarıldı

    © AA /
    Türkiye
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    Milli Piyango'nun 31 Aralık 2018 çekilişinde tam biletine 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden talihli henüz parasını almadı. Sadece 2018 yılında 60 milyon liralık ikramiye zaman aşımına uğrarken, 5 yılda bu rakam 243.4 milyon lira oldu.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen şans oyunlarında ikramiyeler, çekilişi gününden itibaren bir yıllık zaman aşımına tabi tutuluyor.

    Milli piyango bileti
    © AA /
    70 milyon TL kazanan talihli hâlâ ortada yok
    Alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarı geçen yıl 60 milyon lira, 5 yılda ise 243.4 milyon lira oldu.

    T24'ün aktardığına göre, 2018'de zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçti.

    Belirlenen süre içerisinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor.

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    Etiketler:
    ikramiye, Milli Piyango, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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