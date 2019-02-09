Milli Piyango'da 5 yılda 243 milyon lira unutuldu, para Hazine'ye aktarıldı

Milli Piyango'nun 31 Aralık 2018 çekilişinde tam biletine 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden talihli henüz parasını almadı. Sadece 2018 yılında 60 milyon liralık ikramiye zaman aşımına uğrarken, 5 yılda bu rakam 243.4 milyon lira oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen şans oyunlarında ikramiyeler, çekilişi gününden itibaren bir yıllık zaman aşımına tabi tutuluyor.

© AA / 70 milyon TL kazanan talihli hâlâ ortada yok

Alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarı geçen yıl 60 milyon lira, 5 yılda ise 243.4 milyon lira oldu.

T24'ün aktardığına göre, 2018'de zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçti.

Belirlenen süre içerisinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor.