Milli Piyango'da 5 yılda 243 milyon lira unutuldu, para Hazine'ye aktarıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen şans oyunlarında ikramiyeler, çekilişi gününden itibaren bir yıllık zaman aşımına tabi tutuluyor.
T24'ün aktardığına göre, 2018'de zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçti.
Belirlenen süre içerisinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor.
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