Doğu Ekspresi incelemeye alındı

Son günlerin popüler gezi rotalarından olan Doğu Ekspresi biletlerinin satışı "Kamuya Açıklık İlkesi" ihlal edildi iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet konusu oldu.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yapılan başvurularda Devlet Demiryolları tarafından satışa sunulan, Ankara — Kars arasında sefer yapan ve kamuoyunda Doğu Ekspresi olarak adlandırılan seferlerin biletlerinin bulunamadığı ifade edilerek şikayet edildi.

Yapılan başvurularda vatandaşlar Doğu Ekspresi bilet satışı saatlerinin kamuya açıklanmadığını bu nedenle seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiğini savundular.

Devlet Demiryolları'na bu konuda taleplerini ilettiklerini söyleyen bazı vatandaşlar ise kurum tarafından "Bütün bilgiler internet sitemizde" cevabıyla karşılaştıklarını ifade ettiler.

KDK'ya gelen şikayet başvurularında Doğu Ekspresi tren biletlerinin 30 gün öncesinden satışa sunulduğu bilgisi yer aldı. Vatandaşlar biletlerin satışa çıkacağı günün bilindiğini ancak biletlerin bazen 23:50 bazen 01:00 gibi gecenin geç saatlerinde bazen de 04:00, 03:20 gibi sabaha karşı satışa sunulduğunu dolayısıyla bilet alabilmek için 24 saat bilgisayar başında hiç uyumadan beklemek gerektiğini belirttiler.

© Fotoğraf : DHA Doğu Ekspresi'nde 48 göçmene gözaltı

Başvurucu vatandaşlar, Devlet Demiryolları'nın bilet satış saatini kamuoyuna duyurmayarak "kamuya açıklık ilkesini" ihlal ettiklerini söylediler.

KDK'ya Doğu Ekspresi bileti alamadıkları için şikayet eden bazı vatandaşlar ise kurumun bilet satış saatini genel müdürlükleri aracılığıyla bazı vatandaşlara bildirdiklerini dolayısıyla haksız bir şekilde bilet alamayarak mağdur edildiklerini ifade ettiler.

Başvuru sahibi vatandaşlar KDK'nın ilgili idareyle görüşerek bilet satışlarının tarihi yanında satışa çıkacağı saati de şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurmasını talep ettiler. Başvurular Ombudsman tarafından incelenmeye alındı.