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12:30 09 Şubat 2019
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    Karla bütünleşen Doğu Ekspresi havadan görüntülendi

    Doğu Ekspresi incelemeye alındı

    İHA/Ahmet Akbuğa
    Türkiye
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    Son günlerin popüler gezi rotalarından olan Doğu Ekspresi biletlerinin satışı "Kamuya Açıklık İlkesi" ihlal edildi iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet konusu oldu.

    Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yapılan başvurularda Devlet Demiryolları tarafından satışa sunulan, Ankara — Kars arasında sefer yapan ve kamuoyunda Doğu Ekspresi olarak adlandırılan seferlerin biletlerinin bulunamadığı ifade edilerek şikayet edildi.

    Karla bütünleşen Doğu Ekspresi havadan görüntülendi
    İHA/Ahmet Akbuğa
    Doğu Ekspresi dolandırıcılığı: 'Hayaller Kars, gerçekler Kartal Adliyesi'
    VATANDAŞ: SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLİYOR

    Yapılan başvurularda vatandaşlar Doğu Ekspresi bilet satışı saatlerinin kamuya açıklanmadığını bu nedenle seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiğini savundular.

    Devlet Demiryolları'na bu konuda taleplerini ilettiklerini söyleyen bazı vatandaşlar ise kurum tarafından "Bütün bilgiler internet sitemizde" cevabıyla karşılaştıklarını ifade ettiler.

    KDK'ya gelen şikayet başvurularında Doğu Ekspresi tren biletlerinin 30 gün öncesinden satışa sunulduğu bilgisi yer aldı. Vatandaşlar biletlerin satışa çıkacağı günün bilindiğini ancak biletlerin bazen 23:50 bazen 01:00 gibi gecenin geç saatlerinde bazen de 04:00, 03:20 gibi sabaha karşı satışa sunulduğunu dolayısıyla bilet alabilmek için 24 saat bilgisayar başında hiç uyumadan beklemek gerektiğini belirttiler.

    Doğu Ekspresi'nde 48 göçmen yakalandı
    © Fotoğraf : DHA
    Doğu Ekspresi'nde 48 göçmene gözaltı
    Başvurucu vatandaşlar, Devlet Demiryolları'nın bilet satış saatini kamuoyuna duyurmayarak "kamuya açıklık ilkesini" ihlal ettiklerini söylediler.

    KDK'ya Doğu Ekspresi bileti alamadıkları için şikayet eden bazı vatandaşlar ise kurumun bilet satış saatini genel müdürlükleri aracılığıyla bazı vatandaşlara bildirdiklerini dolayısıyla haksız bir şekilde bilet alamayarak mağdur edildiklerini ifade ettiler.

    Başvuru sahibi vatandaşlar KDK'nın ilgili idareyle görüşerek bilet satışlarının tarihi yanında satışa çıkacağı saati de şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurmasını talep ettiler. Başvurular Ombudsman tarafından incelenmeye alındı.

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    Etiketler:
    inceleme, Doğu Ekspresi, Kamu Denetçiliği Kurumu
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