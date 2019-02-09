Sigaranın zararlarına 'astronot'la dikkat çekildi

Üzerinde "Sigara havanızı bozmasın" ve "Sigarayı bırakın hayatınız değişsin" yazılı broşür taşıyan, astronot kıyafeti giyen kişi de vapurda ve iskele önünde insanlar arasında dolaşarak, pasif içiciliğe ve sigaranın zararlarına dikkat çekti.
#Sigarayıbırakmagünü hakkında halkımızı bilinçlendiren astronotumuz 👨🚀 pasif içiciliğe dikkat çekiyor. #Yeşilay #astronotneyapıyor? pic.twitter.com/GYe10JvB5s— Yeşilay (@1920yesilay) February 9, 2019
Astronotumuz Şehir Hatları vapurunda yer alan 'Dünya Karikatüristlerinin Gözünden Tütün Bağımlılığı Sergisi'ni gezdi. Siz de kaçırmayın! 👨🚀 #Yeşilay #SigarayıBırakmaGünü #astronotneyapıyor? pic.twitter.com/WxDRxU0PWx— Yeşilay (@1920yesilay) February 9, 2019
Broşürleri okuyan vatandaşlar, Yeşilayın bu etkinliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Yeşilay tarafından, Eminönü-Kadıköy ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarındaki şehir hatları vapurlarında ve iskelelerde de farkındalık çalışmaları yapılıyor.
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