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16:26 09 Şubat 2019
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    Bekir Pakdemirli

    Pakdemirli: Sigara paketlerinin cazibesi ortadan kaldırılacak

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sigarada düz paket uygulamasıyla tütün mamulü paketlerin cazibesi ve çekiciliğini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

    Pakdemirli, "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla bakanlığının yürüttüğü faaliyetlere yönelik açıklamalarda bulundu.

    Pakdemirli, "Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel tütün salgınını önlemek amacıyla hazırladığı ve bugün itibarıyla 181 ülkenin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ni 2004 yılında imzalamıştır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra tütün kontrolüyle ilgili ülkemizde önemli düzenlemeler yapılmış ve Türkiye örnek gösterilen ülkeler arasında yer almıştır" diye konuştu.

    Sigara
    © AA /
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    'PAKETLERİN CAZİBESİ KALDIRILACAK'

    Pakdemirli, düz paket uygulamasıyla, tütün mamulü paketlerin cazibesi ve çekiciliğini ortadan kaldırmayı, tütünün reklam ve tanıtım etkisi doğuracak şekilde kullanımını engellemeyi, sağlık uyarılarının fark edilebilirliği ve etkinliğini artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

    "Diğer taraftan, tütün mamulleri paketleri üzerindeki sağlık uyarı mesajlarının kapladığı alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıyoruz. Paket üzerinde yer alan resimli sağlık uyarıları setinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu düzenlemeler ülkemiz tütün kontrolü uygulamaları açısından bir mihenk taşı niteliğindedir. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle tütün ürünleri tüketen vatandaşlarımızı daha sağlıklı bir hayat için tütün kullanımını bırakmaya davet ediyorum."

    Antalya, hortum
    © AA / Süleyman Elçin
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    'TARSİM SİGORTASI DIŞINDAKİLRE DE ÖDEME YAPILACAK'

    Pakdemirli ayrıca, TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlara sadece Antalya'da değil 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan felaketleri kapsayacak ödeme yapılacağını söyledi:

    "Tarımsal üretimin devamı ve en kısa zamanda yaraların sarılmasını sağlayabilmek için TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlarımıza sadece Antalya'da değil, 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacak." 

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    Etiketler:
    TARSİM, sigara paketi, sigara, Bekir Pakdemirli
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