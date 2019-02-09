İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları Türkiye'de ölen Rus diplomatları andı

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat'ta Rusya'da kutlanan Diplomatlar Günü çerçevesinde Başkonsolos Andrey Podyelışev, konsolosluk çalışanları ve konsolosluğa bağlı ilkokulun öğrencileri Şişli'deki Rum Ortodoks Kilisesi mezarlığında bir araya geldi.
19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında görev yapan Rus diplomatların mezarlarına çiçek bırakıldı.
Сотрудники Генконсульства #России возложили цветы к захоронениям и памятным доскам российских дипломатов, служивших в разное время в #Турции https://t.co/LJ35T9jUuV pic.twitter.com/IwwTXIjp7N— Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) February 8, 2019
Açıklamada suikast sonucu 2016 yılında öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un yanı sıra Rus diplomat ve düşünür Konstantin Leontyev'in anıt levhalarına da çiçek bırakıldığı kaydedildi.
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