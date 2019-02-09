Zeybekci: Bu dönemde çöplerini dağlara tepelere atan başka şehir kaldı mı?

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Seferihisar, Menemen ve Kemalpaşa'da vatandaşlarla bir araya gelirken, AK Parti ve MHP İlçe teşkilatlarını ziyaret edip Türkiye Kamu-Sen İzmir Şubesinin açılışını yaptı.

Seferihisar'da konuşan Zeybekci, İzmir'in sorunlarının her geçen gün daha zor çözülür hale geldiğini, çözüm içerikli projeleri 10 başlık altında halka açıkladıklarını belirtti.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş Zeybekci için reklam filmi: İzmir'e derman olmaya geldim

İzmirliler'in iradesine saygı gösterdiğini vurgulayan Zeybekci, göreve getirilmiş kişiye yine İzmirliler'in söz söyleyebileceğini söyledi:

"Ama bir İzmir gerçeği var. Bir İzmir resmi çekip ortaya koyuyoruz. Bu dönemde çöplerini dağlara tepelere atan başka şehir kaldı mı? Yağmur suları kanalizasyon aktarılıyor, metrekareye 5 litrenin üzerinde yağmur düştüğünde arıtma otomatik olarak devre dışı kalıyor ve Körfez'e atılıyor."

Türkiye Kamu-Sen İzmir Şubesi açılışında konuşan Zeybekci, "Sizler mevzu bahis vatan, millet olduğunda gerisi teferruattır yaklaşımı sergiliyorsunuz. Türkiye'de siyaset artık iki kanat üzerinden yapılıyor. Milli duruş sergileyenler aynı şemsiye altında toplanıyor. Diğer tarafta ise beş benzemez bir araya geldi" dedi.

© Fotoğraf : İHA Zeybekci: 1 santimetrekare bile yeni yapılaşma olmayacak

Türkiye Kamu-Sen'in 'Mevzu bahis vatansa, milletse, bayraksa, devletse gerisi teferruattır' diyerek yola çıkmış bir sendika olduğunu söyledi.

Türkiye'de siyasetin, iki kanadının da güçlü olduğu dönemlere geleceğini ifade eden Zeybekci, "Türkiye'nin en önemli ihtiyacı milli bir muhalefet. Milletin menfaati mevzu olduğunda bir araya gelebilen bir muhalefete ihtiyacımız var. İnşallah o da zaman içinde demokrasinin kurallarından ayrılmadan gerçekleşecektir." diye konuştu.