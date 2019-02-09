Soylu: Kartal'daki çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kartal'daki çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu" dedi.

Enkaz altında bir kişiyle daha bağlantı kurulduğunu ifade eden Soylu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Öte yandan, çöken binaya dair açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, pazartesi gününden itibaren yıkılan binanın etrafındaki riskli binaların tespit edileceğini ifade ederek, bölge sakinlerine de bina risk tespitinin ücretsiz olarak yaptırılması için başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu.

Kurum ayrıca, "Çöken binanın betonunda deniz kumu vardı" dedi.

Ayrıntılar geliyor…