Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 'nitelikli hırsızlık' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası

Marmaris 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ian Cambell ve avukatı katıldı.

Mahkeme, etkin pişmanlıktan yararlanma talebini reddettiği sanığa, 'nitelikli hırsızlık' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanığın avukatı, bir üst mahkemeye başvurarak karara itiraz edeceklerini söyledi.

Tatil için Marmaris'e gelen İrlandalı Cambell, 3 Ekim 2018'de girdiği bir kuyumcuda 40 bin dolar değerindeki 2,5 karatlık pırlantayı satın alma bahanesiyle incelemeye başlamış, el çabukluğuyla cebine koyduğu pırlantanın kaybolduğu anlaşılınca durum polise bildirilmişti. Ekiplerin geldiğini fark eden Ian Cambell, pırlantayı yutarak kaçmaya çalıştığı esnada gözaltına alınmıştı. Kolonoskopi yöntemiyle vücudundan çıkarılan pırlanta kuyumcuya teslim edilirken, Cambell tutuklanmıştı.