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21:41 09 Şubat 2019
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    CHP'nin İstanbul'daki tek kadın adayı Emel Bilenoğlu

    CHP adayı Bilenoğlu: Eyüpsultan'ı İstanbul'un gülen yüzü yapacağız

    DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (144)
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    CHP'nin İstanbul'daki tek kadın adayı Emel Bilenoğlu, 'Umudun ışığını birlikte yakacağız' sloganıyla projelerini açıklarken, "Eyüpsultan'ı İstanbul'un gülen yüzü yapacağız" dedi.

    Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu, Eyüpsultan Grand Haliç Toplantı Salonu'nda İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı tanıtım toplantısında projelerini açıkladı.

    'Başkan Emel' tezahüratlarıyla konuşmasına başlayan Bilenoğlu, "Neden bu yola çıktım: Çünkü pazarda çantalar dolmuyor. Anneler pazar dışında hiçbir sosyal alanda faaliyet gösteremiyor. Gençlerimiz spor,sanat, bilimle alakadar olacaklarına maalesef yozlaşma ve uyuşturucunun batağına düşüyor. Yeşiller griye, kültür yozlaşmaya, tarih yok olmaya doğru gidiyor. Yani tüm renkler bir bir kirleniyor" dedi.

    Bilenoğlu, projelerini şöyle anlattı:

    'BELEDİYEDE KADIN MÜDÜRLÜĞÜ AÇACAĞIZ'

    — "Eyüpsultan'da kadın olmak ayrıcalıklı olacak. Belediyede kadın sorunlarını ve ihtiyaçlarını karşılamak için kadınlara özel  müdürlük kuracağız. Müdürlükte tüm personel kadınlardan oluşacak. Belediyede daha fazla kadın istihdam edeceğiz. Her mahalleye kreş açacağız. Bu bizim işimiz,biliyoruz.

    'GIDA MERKEZLERİ OLUŞTURACAĞIZ'

    — Gıda merkezleri açacağız. Bu projeyle Eyüpsultan halkı gıda ihtiyacını sağlıklı, kaliteli ve ucuz olarak karşılayacak. Bu merkezin ürün teminini Anadolu'nun bütün yörelerinden sağlayacağız.

    'KÖYLERDE ÇİÇEK YETİŞTİRECEĞİZ'

    — İlçedeki 7 köyümüzde yanlış politikalar sonucunda bitmek üzere olan hayvancık ve tarım alanlarını teşvikler ve iyi tarım uygulamalarıyla yeniden canlandıracağız.  Her sene Hollanda her yıl Türkiye'den 45-50 milyon euro değerinde çiçek satın alıyor. Bizim 7 köyümüzde çiçek yetiştireceğiz. Çiçekleri önce ülkemize sonra da yurt dışına satarak köylümüzü daha refah bir hayata kavuşturacağız."

    İNANÇ TURİZMİ

    — İlçemiz inanç turizmine çok müsait. Maalesef inanç turizmi ilçemizde yeteri kadar yapılmıyor. Eyüp Sultan Camisini inanç turizminde hak ettiği yere getireceğimize söz veriyoruz. Caminin yanındaki 12 senedir açılamayan hamamı biz açacağız. Haftada bir gün halk günü yaparak hamamı açacağız.

    'BUGÜN EYÜPSULTAN'IN DÜĞÜNÜ, ELBETTE Kİ GÜZEL BİR HANIMEFENDİ VE BURAYA ÇOK YAKIŞACAK BİR ADAY VAR'

    Öte yandan Bilenoğlu'na destek olmak için tanıtım toplantısına katılan İmamoğlu da şunları söyledi: "Emel Hanım'ın en başarılı belediye başkanı olmasını diliyorum. Bugün Eyüpsultan'ın düğünü, elbette ki güzel bir hanımefendi ve buraya çok yakışacak bir aday var. Kadın kolları başkanımın ve tüm kadınların özellikle Eyüpsultan'a özel bir alaka göstermesi gerektiğini düşünüyorum. En yüksek oy artışını, en üst düzeyde kazanımı Eyüpsultan'da ortaya koymamız lazım. Kadın dayanışmasını burada ortaya koymamız lazım."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (144)
    Topluluk kurallarıTartışma
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