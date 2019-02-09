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23:20 09 Şubat 2019
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    Binali Yıldırım

    Yıldırım: İstanbul hapşırırsa Türkiye nezle olur

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (146)
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    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyorsa, 49 lirasını İstanbul veriyor. Herkesin bunu bilmesi lazım, İstanbul hapşırırsa Türkiye nezle olur, o kadar önemli." dedi.

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    İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği istişare toplantısında, Yıldırım, esnafın ekonominin ve ticaretin bel kemiğini oluşturan kesim olduğunu anlattı.

    Yıldırım, esnaf ve sanatkarların Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, barışını temsil eden meslek mensupları olduğunun altını çizerek, "Hesabiliği de hasbiliği de bilen sizlersiniz. Hesap yapmadan nasıl iş olmayacaksa, hasbi olmadan da ticaret olmaz. Ülkemizde 1 milyon 800 bine yakın esnafımız var, aileleriyle 10 milyon insan demek. 10 milyon insan esnaflıktan geçimini sağlıyor, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyorsunuz. İstanbul'da da durum farklı değil, 104 bin kayıtlı esnaf kardeşimiz var, bunları da aileleriyle düşündüğümüzde 1 milyon kardeşimiz esnaflıktan geçimini sağlıyor. Bu, İstanbul için önemli bir güç, önemli bir sayı. " ifadelerini kullandı.

    'İSTANBUL DEYİP GEÇMEYELİM'

    " 'İstanbul' deyip geçmeyelim. İstanbul eğer tek başına ülke olsaydı, Avrupa'nın 13. dünyanın 41. ülkesi olurdu." diyen Yıldırım, Türkiye ekonomisinin yüzde 40'ını İstanbul'un ürettiğini, 168 milyar dolarlık ihracatın ve 223 milyar dolarlık ithalatın yarıya yakınının İstanbul'dan yapıldığını belirtti. İstanbul'un Türkiye'nin lokomotifi, Türkiye'nin kalbi olduğunu aktaran Yıldırım, İstanbul'da havacılık alanında yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

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    Dünyanın gelişmiş ülkelerine en yakın şehrin İstanbul olduğunu dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: "Anadolu'daki illerimizden farklı bir özelliği var İstanbul'un. İstanbul, Türkiye'nin özeti… 81 vilayetimizin her rengi İstanbul'da var, tam bir Türkiye mozaiği, hayat kesintisiz devam ediyor. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyorsa, 49 lirasını İstanbul veriyor. Herkesin bunu bilmesi lazım, İstanbul hapşırırsa Türkiye nezle olur, o kadar önemli. İstanbul'u yeni dönemde esnafıyla, sanatkarıyla, işçisiyle, genci yaşlısıyla, bir olacağız, beraber olacağız, dünyanın kalbi haline getireceğiz, dünyanın baş şehri yapacağız."

    'BU ŞEHRE BORCUM VAR'

    Binali Yıldırım, ihracatı artırmak için gayret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ekibine teşekkür ederek, cari açığın azalması için ihracatın daha da artırılması gerektiğini kaydetti.

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    "Alma ağacının altında değil, satma ağacının altında duracağız." diyen Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bunun için İstanbul seçilmiş bir merkezdir. Sizlerle, 10 milyon esnaf ailesiyle Türkiye'de, 1 milyonu bulan esnaf ailesiyle İstanbul'da rekor üzerine rekorlar kıracağız, buna kararlıyız. 31 Mart'ta İstanbul kararını verecek, vereceğiniz karar İstanbul için, İstanbullular için hayırlı, uğurlu olsun. Bizim için ulaşım, trafik, park, yeşil alan, güvenlik gibi bilinen sorunlarını çözmek, kolay yapacağımız işler ama daha fazla mesai harcayacağımız işler, İstanbul'u, İstanbul'un genç kuşaklarını geleceğe hazırlamak, insana daha fazla yatırım yapmak. 16 yıl boyunca, altyapıya çok yatırım yaptık, yolları böldük ama Türkiye'yi böldürtmedik, böldürtmeyiz. İstanbul'da, Türkiye'de şimdi, artık üst yapıya yatırım zamanı geldi. Türkiye'nin her tarafında, ulaşım, iletişim sorununu çözen İstanbul'da çözemez mi? Bu şehre borcum var, şimdi bu borcu ödemeye geliyorum."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (146)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Türkiye
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