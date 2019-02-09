CHP'li Özel: Arkasında duramayacağımız aday yoktur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, " İYİ Parti'ye bastığınız oy İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, İzmir'de Tunç Soyer'e, Ankara'da Mansur Yavaş'a verilen oydur. Adayların hepsi birbirinden kıymetlidir. Arkasında duramayacağımız aday yoktur. Bu ittifak bizim onurumuzdur, gururumuzdur, sonuna kadar arkasındayız" dedi.
CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Manisa'dan göstereceği adaylar, Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
Aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özel, bir milletvekili olarak 31 Mart yerel seçimlerinde istediği ilde oy verme imkanı olmasına rağmen, oyunu Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kullanacağını belirterek "Milletvekili istediği yerde oy kullanır. Özgür Özel oyunu Yunusemre'de kullanacak. Yunusemre'de Kürşat Başkan'a, il genelinde Orkun Şıktaşlı'ya oyunu verecek" diye konuştu.
'İYİ PARTİ'YE VERDİĞİNİZ OY SİZİN İLÇENİZDEKİ PARTİYE VERDİĞİNİZ OYDUR'
Özel, İYİ Parti ile kurdukları ittifakın sonuna kadar arkasında olduklarını dile getirerek "İYİ Parti'ye verdiğiniz oy sizin ilçenizdeki partiye verdiğiniz oydur. İYİ Parti'ye bastığınız oy İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, İzmir'de Tunç Soyer'e, Ankara'da Mansur Yavaş'a verilen oydur. Adayların hepsi birbirinden kıymetlidir. Arkasında duramayacağımız aday yoktur. Bu ittifak bizim onurumuzdur, gururumuzdur, sonuna kadar arkasındayız. Bu kadar insanı 51 günde iktidara getiremeyiz. Onun için hep birlikte çalışacağız. Bir oy, bir oydur." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Sekreteri Mustafa Cihan Paçacı ise Manisa'nın, 'şehzadeler şehri' olarak bilindiğini, mesir macunuyla tanındığını ve Özgür Özel gibi değerli bir siyasetçiye sahip olduğunu belirterek Millet İttifakı'nın Manisa'da başarılı olacağına inandığını aktardı.
İttifakın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı da 31 Mart'a kadar çok çalışacaklarını, seçilmesi halinde şehri halkla birlikte yöneteceklerini vurguladı.
ŞIKTAŞLI: MERKEZDEN YÖNETMEYECEĞİZ
Şıktaşlı, daima kapısı açık, ulaşılabilir ve erişilebilir bir belediye başkanı olacağını anlatarak şunları kaydetti:
"Büyükşehri merkezden yönetmeyeceğiz. Büyükşehirle Alaşehir'i Alaşehir'de, Gölmarmara'yı Gölmarmara'da yöneteceğiz. Manisa imkanları bakımından önemli bir şehir. Bundan 13-14 yıl önce Manisa, geleceğin yatırım yapılacak en iyi şehir ödülünü aldı. Ama bunu günümüzde önemli ölçüde yitirdik. Yapacağımız işlerle şehrimizin imkanlarını tekrar derleyip toplayacağız. Önümüzdeki günlerde projelerimizi tanıtacağız. Hedefimiz 31 Mart'ta ipi göğüslemek. Manisa'da hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz."
Buna göre İYİ Parti, Demirci'de Haluk Şenyurt, Gördes'te Mesut Efe, Köprübaşı'nda Fatih Taşlı, Kula'da Selim Aşkın, Selendi'de Yasin Dumlupınar, Şehzadeler'de İsa Özdemir ve Yunusemre'de Kürşat Mithat Özkan'ı belediye başkanı adayı yaptı.
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