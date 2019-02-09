İzmir'de kadın yolcu, Yeşilyurt- Bornova seferini yapan minibüsünü durdurup, şoförle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, minibüs sürücüsüne tekme-tokat saldırdı.
Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının adama defalarca tokat ve tekme attığı, şoförün ise karşılık vermediği görülüyor.
İzmir'de kadın yolcu, minibüs şoförünü tekme tokat dövdü https://t.co/8SUJs8MmMZ pic.twitter.com/RAFDcWpGih— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 9, 2019
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