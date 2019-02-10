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02:38 10 Şubat 2019
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    Binali Yıldırım

    Yıldırım'dan İstanbul'a 'old city' modeli önerisi

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (147)
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    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, "Yurt dışındaki şehirlerin neredeyse hepsinde 'old city' var. Bizde yok. Fatih ise eski İstanbul gibi. Bizim düşüncemiz ise Sur içinin tematik bir yer haline getirilmesi. Buram buram tarihin yaşandığı bir yer olsun istiyoruz" dedi.

    Binali Yıldırım, Türkiye Demokrasi Platformu'nun etkinliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kendi isteğiyle aday olduğunu söyledi.

    Binali Yıldırım
    © AA / Ahmet Bolat
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    "Binali Yıldırım olduysam bunu İstanbul'a borçluyum" diyen Yıldırım, çocuk yaşlarda İstanbul'a geldiğini, bu kentte eğitim gördüğünü, aile ve iş kurduğunu anlattı.

    Milletvekili, bakan, başbakan ve meclis başkanı seçilirken İstanbul'un her zaman desteğini hissettiğini dile getiren Yıldırım, "İstanbul'a borçlu olduğumu düşünüyorum ve bu yüzden aday oldum. İstanbul'da güzel işleri hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

    'DAHA SEÇİLMEEN BAŞIMIZI SOKACAĞIMIZ BİNAYI YIKTINIZ'

    Yıldırım, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Sur içindeki çarpık yapılaşmaya ilişkin, "Sur içindeki tarihi ortaya çıkarmak için sonradan yapılan binaların yıkılması gerek. Hepsi temizlenmeli. Hatta işe İBB binasını yıkarak başlayın" değerlendirmesine, "Daha seçilmeden başımızı sokacağımız binayı yıktınız" diyerek espriyle karşılık verdi.

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    İHA
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    Fatih ilçesini örnek göstererek, her ilçe için bir kimlik planladığını vurgulayan Yıldırım, "Yurt dışındaki şehirlerin neredeyse hepsinde 'old city' var. Bizde yok. Fatih ise eski İstanbul gibi. Bizim düşüncemiz ise Sur içinin tematik bir yer haline getirilmesi. Araçların girmediği, gürültünün olmadığı, insanların sokakta rahatça dolaşabileceği buram buram tarihin yaşandığı bir yer olsun istiyoruz" ifadesini kullandı.

    'YENİLENMESİ GEREKEN ACİL 30 BİN BİNA VAR'

    Olası İstanbul depremine de değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

    "Yenilenmesi gereken acil 30 bin bina var. Ancak, kentsel dönüşüm denince insanlar bunu rantsal dönüşüm olarak algılıyor. Biz depremsel dönüşüm yapacağız. Bunu da zorla yapmayacağız. Ben zorla bir şey yapılacağına inanmıyorum. İBB Meclisi'nin birinci gündem maddesi ise imar plan tadilatları olmayacak. Terziden ısmarlanır gibi imar planları yapılmayacak. En az ada, mahalle bazında imar planı olacak. Ayrıca İstanbul'da deprem olduğunda ise 4 bin hektar boş alana ihtiyaç olacak ancak parklarla birlikte şu an İstanbul'un sahip olduğu alan 2 bin hektar. Yani 2 katına çıkartılması gereken bir alan var. Bunu da yapacağız."

    Binali Yıldırım
    © AA / Ahmet Bolat
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    Kentin trafik sorununa da dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

    'ÖNCELİKLE TRAFİK AKACAK, BUNU GARANTİ EDİYORUM'

    "Öncelikle trafik akacak. Bunu garanti ediyorum. Belki saatte 80 kilometre hızla gidilemeyecek ama 20 kilometre hızla, dur-kalk yapmadan gidilecek. Buna katlanılabilir trafik diyoruz ve var olan trafik sorununu katlanılabilir hale getirmeye gözüm kesiyor. Bunu sağlamak için de toplu ulaşımda kalite artacak. İnsanları araçlarından indirip toplu taşımayı tercih ettirmenin yolu bu. Ayrıca raylı ulaşım sisteminin payını ise yüzde 18'den 48'e çıkartacağız."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (147)

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    Etiketler:
    old citty, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Demokrasi Platformu, Binali Yıldırım, Fatih, İstanbul
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