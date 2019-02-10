Hitler’in ‘kayıp filosundan’ denizaltının bulunmasıyla ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıktı

TRT Haber'in Mavi Tutku Programı Yönetmeni Hakan Aslan, ekibinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yaptığı ortak çalışma sonucu Nazilerin 1944'te Karadeniz'in Türk karasularında batırdığı U-23 denizaltısının nasıl bulunduğunu anlattı.
Kayıp denizaltı ile ilgili Sputnik'e konuşan Aslan, "2010 yılında Karadeniz'de Sakarya Karasu açıklarında, 1994'te Türk Deniz Kuvvetleri'nden bir geminin bulduğu U-20 denizaltısının çekimlerini yapıyorduk. O zamandan beri, batırılan U-19, U-20 ve U-23 Alman denizaltıları konusu ilgimizi çekti. Almanya'da U-23'in komutanı Rudolf Arendt'e ulaşmayı başardık. Belki de o olayların son canlı tanığı, 97 yaşında. O bize denizaltının nerede batırıldığını detaylı bir şekilde anlattı" ifadelerini kullandı.
‘MAVİ TUTKU EKİBİ, SELÇUK KOLAY VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ'
Mavi Tutku ekibinin yıllardır bu batıkları araştıran su altı araştırmacısı Selçuk Kolay'la güçlerini birleştirdiğini anlatan Aslan, "Sonuçta arama yapılması gereken bölge tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerine sunduğumuz projemiz kabul edildi ve bizim gösterdiğimiz bölgede aramalara başlandı. Aramalar meyvesini verdi ve denizaltı, ocak sonunda bulundu" diye konuştu.
‘YABANCI DALGIÇLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'
Batık U-20 ve U-23 denizaltılarının iyi korunduğu için dalgıçların ilgisini çektiğini söyleyen Aslan, ancak Karadeniz'deki hava şartlarının anında değişebildiğini ve sıklıkla fırtınalar olduğunu, bu nedenle yurtdışından birçok dalgıcın dalış yapma fırsatı bulamadığını, ancak dalışların yasak olmadığını ve uygun hava şartlarında bunun yapılabileceğini aktardı.
Batırılan üçüncü denizaltı U-19'un diğer iki araca göre muhtemelen daha derinde olduğu için şimdilik bulunamadığını söyleyen Aslan, sözlerine şöyle devam etti:
"Batırılması gereken denizaltıların üçü de kıyıdan 7-8 mil mesafede toplandı ve komutanları, batırılacak olan noktaları belirledi. Almanlar denizaltıları mümkün olduğu kadar derine batırmak istiyordu, fakat ikisini batırırken hesap hatası yaptı. Mesele şu ki Karadeniz'de bizim kıyı kesiminde 20-25 metre derinlikte olan sığlıklar ve onların hemen yanlarında derinliği 600 metreye kadar ulaşan çukurlar bulunuyor. Büyük bir olasılıkla U-19, Ereğli açıklarında bu çukurlardan birinde bulunuyor."
‘ALMANYA DA İLGİ GÖSTERİYOR'
Almanya'nın da batık denizaltılarına ilgi gösterdiğini ifade eden Aslan, şunları aktardı:
"Oradan U-20'yi görmek için gazeteciler geldi, su altına daldılar, çekim yaptılar, denizaltı hakkında yazdılar. Bu canlı bir tarih. Rusya'dan denizaltılarla ilgili resmi teklif gelmedi, fakat elbette ki Rus tarafıyla bu konuda bir takım temaslar mümkün."
Almanya, İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslarla savaşmak için 6 denizaltısını Karadeniz'e göndermek istedi. Türkiye, savaşta tarafsız olduğu için boğazlarını kullandırtmadı.
Bunun üzerine Almanlar gemileri parçalara ayırarak, 7 bin kilometre karadan taşıdı ve 4 ayda Romanya'ya ulaştırdı. Burada parçalar yeniden birleştirildi, gemiler Köstence Limanı'ndan denize indirildi. 6 gemi 1942 — 1944 döneminde Rusya Donanması'na karşı 56 operasyon gerçekleştirildi.
Denizaltılardan 3 tanesi Rusya tarafından batırıldı. Diğer üçü ise Karadeniz'de mahsur kaldı. Mürettebat, gemileri Türk karasularına yakın noktalarda batırdı ve karaya çıktı.
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