Kapalıçarşı karıştı: 'Kimseden kar payı vaadi ile para almadım'

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, her yıl milyonlarca ziyaretçi çeken Kapalıçarşı, canlı bir ticari hayata da ev sahipliği yapıyor. Esnafın hemen hepsi birbirini tanıyor. Aralarındaki ticaret de güven ilişkisine dayalı. Çarşı içinde ve dışından bazı kişilerin dahil olduğu para alınması süreci ise birkaç yıl öncesine dayanıyor. Ahmet Kökler, çarşıda uzun yıllardır faaliyet gösteren bir isim.
Ahmet Kökler'e para veren isimlerden biri "Verdiğim parayı söz verilen tarihte olmasa da aldım. Paramı kâr payı ile aldım. Bu paralar çarşı esnafı için çok da yüksek değil. Yani bu paraları alamayan adamın işleri bozulmaz. Ancak bazı kişilerin, başkalarından para toplayarak verdiği belirtiliyor. Sıkıntı buradan çıkıyor" dedi. Bir diğeri ise, Kökler'e para verdiğini ancak kâr payı almak için değil borç olarak verdiğini söyledi.
En yüklü alacaklı konumunda olduğu ifade edilen S.K., elindeki 5 milyon 38 bin dolarlık 5 ayrı senedi icraya koydu. İcra müdürlüğünden alınan karar gereği Kökler'in, Kapalıçarşı'daki Zincirli Han'da bulunan iş yerinde 26 Eylül 2017'de haciz işlemi yapıldı. S. K., anılan haciz işlemi yanı sıra iki ayrı dava da açtı. Asliye Hukuk mahkemelerinde açılan dosyalarda Kökler'in yanı sıra, iş insanı S. D. de davalı.
Ahmet Kökler ise "Kimseden kâr payı vaadi ile para almadım. Zaman-zaman para alıp verdiğimiz oldu ticari hayat içinde. Aldığınız paranın da bir maliyeti var tabi. Kimse kimseye bedava bir şey vermez. Geri öderken bunu dikkate alarak ödemesini yapıyorsunuz. Alınan paralar da ödenecektir belli bir sıraya göre. Gayrimenkullerin devri oldu. Bu devirler, bir borca karşılık yapılmıştır. Hukuk karar verecek. Mahkemenin verdiği tedbir kararı var zaten. Zimbabwe'de bir altın madeni işimiz var. Ama bu paralarla ilgili bir durum değil o. Oradaki işimiz de sürüyor" dedi. Kökler, toplanan paranın miktarına ilişkin soruya ise "Mahkeme evraklarında ne ise odur" dedi.
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