CHP'li Tekin: Adaylar objektif olarak belirlenmedi, muhalifler susturuldu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, parti yönetimine eleştirilerde bulundu. 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimler için adayların 'objektif olarak belirlenmediğini' ifade eden Tekin, parti içinde muhaliflerin susturulduğunu belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin yerel seçimlerde yarışacak adaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Üzülerek söylüyorum, adayların objektif kriterlere göre belirlendiğini söylemek mümkün değil. Her seçim çevresinde adeta farklı bir kriter, farklı bir standart ortaya koyuldu. Birçok büyükşehirde, kamuoyu anketlerinde en çok destek bulan arkadaşlar aday gösterilmedi. Hayatını İstanbul'a vermiş, ben dahil birçok arkadaşımızın ne yazık ki fikirlerine bile danışılmadı" diyen Tekin, "Biz eskiden kim CHP'ye bir oy fazla kazandırırsa o aday olmalıdır derdik. Bugün CHP'nin oy kazanmasından ve başarısından başka ölçütler de devreye girmiş durumda" ifadesini kullandı.

Gürsel Tekin, devamında özetle şunları kaydetti:

— Kişisel, şahsi ölçütler ve keyfilik ne yazık ki maliyetsiz değildir. 31 Mart'ta bu maliyet ile partimizin karşılaşmamasını umut ediyoruz. Biz liyakatı savunan bir partiyiz. Liyakat ilkesinin her yere egemen olmasını isteriz. Liyakat ilkesi bir kenara bırakıldı, şahsi yakınlık ve tutum öne çıkartıldı.

— Birçok ilde partimize ve vatandaşa başarıyla hizmet eden belediye başkanlarımız yalnızca olağanüstü kurultay talep ettikleri için yeniden aday gösterilmedi. Yine bazı illerde seçimi kazanabilecek seviyede olan halk desteği bulunan arkadaşlarımız da aynı gerekçeyle adaylık dışında bırakıldı.Bu CHP tarihine, kültürüne yakışan bir adım değildir.

— (…) Böyle bir dönemde bizim de görevimiz halkın değişim beklentisinin sesi olmak.

KOLTUK BAŞARISIZLIK ÜZERİNE KURULAMAZ!

— Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz. Halkımızın, tabanımızın, örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır.

'MÜHÜR KİMDEYSE SÜLEYMAN O'

— (…) Mühür kimdeyse Süleyman O'dur. Başka kimse yoktur. Herkesin de bu sorumluluğun yerine getireceğini umuyorum.