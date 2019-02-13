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01:06 14 Şubat 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Bir gıdanın ucuz olmasına katkı sağlamak istiyorsanız, mazotu ucuzlatın, köprü geçişlerinden ücret almayın

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, tanzim satış noktalarına ilişkin, "Devletin işi manav açmak değil. Devletin işi tüketicinin cebindeki parayı artırmak” dedi.

    sebze, meyve, tanzim satış, alışveriş
    © REUTERS / Murad Sezer
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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Fatih'te sürdürdü. İlçedeki bir dizi programa katılan İmamoğlu, sonrasında ise salı pazarına girerek halkın arasına karıştı. Sebze ve meyvedeki fiyat artışlarına dikkat çekmek için pazar alanını gezen İmamoğlu, pazarcılar ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek seçimin nabzını tuttu.

    'YÜZLERCE AVM VAR, O ZAMAN DEVLET AVM Mİ AÇMALI'

    Pazar gezisi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Tahmin ediyorum 400 bin kişiye 1 manav düşüyor. 34 yerde açıldı, tabi bu bir şov yapmak gibi oldu. Bir de esnaf kardeşime 10 binlerce insan ekmek yiyor, bunları suçlayarak yapılmaz. Ekonomi bütüncül bir iştir. Fahiş bir kazanç varsa onu tespit et. Ama ben şu meydanda yapacağım, siyasi şov olmaz. Şunu öneriyorum örneğin yüzlerce AVM var. O zaman AVM'lere dönükte düşünce üretsinler, o zaman devlet AVM'mi açmalı, ya da başka bir şey mi yapmalı. Böyle bir şey olmaz. Ekonomi, tüketici dünyası bütüncüldür. Tarım, tüketicinin alım gücü devletin bütün bu işlere bakarak bu şekilde hareket etmesi lazım. Dünya tarihinde bir ilk" dedi.

    'TANZİM SATIŞ NOKTALARI OLSUN, AMA ÖYLE ÇADIR KURARAK DEĞİL'

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    "Tanzim satış noktaları tabii ki olsun" diyerek konuşmasına devam eden İmamoğlu, "Ama öyle çadır kurarak olmasın, seçime 1 ay kala olmasın, belediye bunu zaten geçmişte yaptı. 80'li yıllarda semt çarşıları vardı. Birçok kavram var, toplumun ucuz alışveriş yapabileceği, giyimden tarıma varıncaya kadar. Kooperatifler niye kapandı. Bütün bunlar aslında tüketicinin ucuz ve nitelikli gıdaya erişimin sağlayacak bu ülkenin değerleriydi. Hiç inandırıcı değil" değerlendirmesinde bulundu.

    'DEVLETİN İŞİ MANAV AÇMAK DEĞİL'

    Tanzim satış noktalarındaki kuyruk oluşmasından bahsederek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "400 bin kişiye 1 tane manav düşüyor. Devletin işi manav açmak değil. Devletin işi tüketicinin cebindeki parayı artırmak. Yani asgari ücretlinin, işçinin, memurun cebindeki parayı artırmak. Devletin işi sağlıklı gıda erişimini oluşturmak. Eğer bir gıdanın sağlıklı ve ucuz olmasına katkı sağlamak istiyorsanız, taşıyıcılarda mazotu ucuzlatın, köprü geçişlerinden ücret almayın. Bu hoş bir şey değil inandırıcı da değil" diye konuştu.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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