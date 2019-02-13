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01:06 14 Şubat 2019
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    Başbakan Ahmet Davutoğlu

    Davutoğlu: Şeffaflık, özgürlük, ifade özgürlüğü, bunlar olmazsa insan ruhunun daraldığını hisseder

    © AA /
    Türkiye
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    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da katıldığı bir konferansta temel özgürlüklerin önemine değindi. Davutoğlu, "Şeffaflık, özgürlük, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü bir insan bunları yapamadığı zaman ruhunun daraldığını hisseder, huzur hissedemez" dedi.

    Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmadan pasajlar aktardı.

    Ahmet Davutoğlu
    © AA / İsa Terli
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    Buna göre Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadesine atıfta bulunan Davutoğlu, "Türkiye'de hukuk meselesinde yaşadığımız en büyük şeylerden birisi vicdanlarıyla hükmeden hâkimlerimizin eksikliğidir" görüşünü dile getirdi.

    "Başbakanlığımda FETÖ'nün hâkimiyetini kırmak için değişik gruplar 'yargıda birlik' oluşturdular ve ziyarete geldiklerinde 'Bir daha bizim karşımıza gelirken herhangi bir topluluğa yakın hâkim veya savcılar diye çıkmayın' dedim" paylaşımında bulunan Davutoğlu, "Devlet adamı vatandaşa baktığında demokrasilerde oy versin vermesin ama seçim bittiği anda bütün vatandaşlar devlet adamı huzurunda eşittir" dedi.

    Uğuroğlu, "Davutoğlu lider olur" başlığıyla yayımlanan yazısında Ahmet Davutoğlu'nun şu ifadelerini aktardı:

    — Bütün çıkarlar belli bir elde toplanmaya başlanmışsa orada düzen olmaz. Geçici bir düzen olur ama kalıcı bir düzen olmaz.  

    — Düzen kurmak için güç şarttır. Bir güç gerekir ama önemli olan şu o gücün ahlaki özü nedir nasıl denetlenecek?Problem nedir? Güç nasıl organize olacak ve nasıl denetlenecek? Ama güçlü bir devlet zayıf bir vatandaş olursa buradan otokrasi çıkar. Vatandaşların haklarının devletle buluştuğu yerde meşruiyet doğar.

    — Düzenin olmazsa olmazlarından bir tanesi de kurumsallaşmadır. Kimlerin hangi rolü üstlendikleri belli olmadığı bir kurumsallaşma krizi yaşıyoruz.

    Ahmet Davutoğlu - Ali Babacan - Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
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    - 70'li yılları yaşayan herkes sağcımız da, solcumuz da hepimiz hangi ideoloji olursa olsun bağımsız bir ülke, güçlü bir devlet amaçlardı.Ya da 12 Eylül'de hangi gerekçeyle, hangi yanlış yollarla idam sehpasına götürülmüş olursa olsun o gençleri rahmetle anıyorum. Çünkü bir idealleri vardı. Bu nesil birikmiş bir sistemik deprem içerisinde yaşıyor. Konuşmaktan korkan, düşündüğünü ifade etmekten çekinen, her ortamda farklı şeyler söyleyerek sahip olduğu makamı mevkiyi korumaya çalışan insanlardan şahsiyetli bir toplum çıkmaz.

    'DAVUTOĞLU'NUN KİTABI, PARTİNİN KURULUŞ MANİFESTOSU OLUR'

    Orhan Uğuroğlu, Davutoğlu'nun ifadelerinden bazı bölümler aktardıktan sonra kendisine "Sayın Başbakan Türkiye'de yeni bir siyasi oluşum düşünüyor musunuz?" diye sorduğunu belirtti.

    Eski Başbakan Davutoğlu'ndan "Birinci olarak; aidiyet duygumuzu güçlendireceğiz. Kimse bu ülkede kendini ötekileştirilmiş, yabancılaştırılmış görmeyecek.İkinci olarak; şeffaflık, özgürlük, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü bir insan bunları yapamadığı zaman ruhunun daraldığını hisseder, huzur hissedemez. Herkes fikrini ifade edebilir ve kınanamaz bir ortam olursa dışarıdan ne gelirse gelsin ortak akla sahip olan bir milletin iradesini ezip geçemez" yanıtını aldığını ifade eden Uğuroğlu, şu yorumu yaptı:

    — Değerli okurlarım, sorum yok addedildi ama bu elbette yorum yapmamı engellemez. Sonuç olarak söylemem şu ki Davutoğlu'nun 'Duruş' kitabı kuracağı partinin de kuruluş manifestosudur.

     

    Etiketler:
    Yeni parti, önem, özgürlük, ifade özgürlüğü, demokrasi, Başbakanlık, AK Parti, Orhan Uğuroğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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