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01:06 14 Şubat 2019
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    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan

    'Anket sonuçları beklentileri karşılamadı, AK Parti ve MHP yeni strateji belirledi'

    Türkiye
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    Cumhuriyet'te "İttifak 81 ile çıktı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Anket sonuçları beklentileri karşılamayınca, AKP ve MHP yeni strateji belirledi" ifadesi kullanıldı.

    Cumhuriyet'te Emine Kaplan'ın imzasıyla yayımlanan haberde "İttifak çalışmalarını tamamlayarak tüm adaylarını törenlerle açıklayan AKP ve MHP, ittifak yapılmayan 49 ilde iki partinin ayrı adaylarla seçime girmesi nedeniyle bazı yerlerde belediye başkanlıklarını kaybetme riski ortaya çıkınca yeniden masaya oturdu" dendi.

    "İttfakın kapsamı 81 ile çıkarılırken, hangi il ve ilçelerde tek adayla gidileceğine, hangi partinin adayını çekeceğine ilişkin ayrıntılar AKP ve MHP heyetlerinin yapacağı görüşmeler sonucunda netleşecek" ifadesine yer verilen haber, şöyle devam etti:

    Mustafa Sarıgül
    © AA / Aytaç Ünal
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    "Bu kapsamda AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz dün bir toplantı yaptı. İttifakın kapsamının genişletilmesinde, anket sonuçlarının beklentileri karşılamamasının da etkili olduğu belirtiliyor.

    49 ilde ittifakın nasıl yapılacağı anket sonuçlarına ve sahadan gelen analiz raporlarına göre belirlenecek. Büyükşehirler dışında ittifak yapılacak il sayısının 15-20'yi bulabileceği belirtilirken, heyetler arasındaki görüşmenin seyrine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeniden biraraya gelebileceği kaydediliyor.

    İttifak görüşmeleri özellikle kayyım atanan Hakkâri, Şırnak, Batman, Siirt, Ağrı, Bitlis ve Tunceli ile muhalefetin elinde olan ve tek adayla girilmesi durumunda Cumhur İttifakı'nın kazanabileceği değerlendirilen Burdur, Giresun ve Çanakkale, MHP'nin güçlü olduğu Kars ve Iğdır'ın aralarında bulunduğu iller etrafında odaklanıyor. Asker ve polisin sayısının fazlaca olduğu Hakkâri ve Şırnak'ta MHP'nin adayının çekilebileceği, Kars ve Iğdır'ın da MHP'ye bırakılabileceği kaydediliyor.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2018 / Adem Altan
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    Belediye meclisi üyeliği seçimlerine ayrı listelerle girme konusunda daha önce ilke kararı alan AKP ve MHP, bu kararından vazgeçerek bu konuyu da ittifak kapsamına aldı. İki parti arasında yapılacak görüşmelere göre hangi illerde belediye meclislerinde tek liste yapılacağı netleşecek. Aday çeken partiye tek listeyle gidilecek yerlerde daha fazla meclis üyeliği verilebileceği belirtiliyor.

    'DİRENEN ADAYIN DOSYASI SÜMEN ALTI'

    Aday çekilmesine karar verilen yerlerle ilgili olarak partilerin teşkilatlarında oluşabilecek rahatsızlıklar ve adayların direnmesi olasılığına karşı da ne yapılabileceği de değerlendiriliyor. Yerel seçimlerde adaylık başvurularını partilerin il ve ilçe yönetim kurulları yapıyor. 19 Şubat'a kadar il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak başvurularda direnen adayların dosyası verilmeyecek ve böylece adaylıkları önlenmiş olacak. Adayların başvurusunun yapıldıktan sonra istifa ettirilmesi gibi bir yola başvurulması düşünülmüyor. Mahalli idareler seçimine ilişkin yasaya göre, adaylık kesinleştikten sonra olabilecek istifalar geçerli sayılmıyor. İlgili yasa, 'Adayların ilanından sonra adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibare alınmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilir' hükmü yer alıyor."

     

    Etiketler:
    yerel seçim, ittifak, yorum, belediye, anket, MHP, AK Parti, Emine Kaplan, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, İzmir, Türkiye, Ankara
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