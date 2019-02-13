6'lı ganyanda 950 bin 290 TL kazandı: Atı uzun süredir takip ediyordum

Kuru kahve ve baharat satışı yapılan bir iş yerinin sahibi Ali Yeğen, dün akşam, Tire'de Mehmet Çetin'e ait 527 numaralı Ganyan Bayii'ne gitti. Burada sürpriz bir kupon hazırlayan Yeğen, hazırladığı kupona bir yakınıyla beraber 495 TL ödedi.
Dün İzmir'e giderek kazandığı ikramiyenin çekini alan Ali Yeğen, yıllardır at yarışı oynadığını belirterek, "Uzun zamandır takip ettiğim bir at vardı. Bunu arkadaşlarıma da söylemiştim. Dün akşam Ganyan Bayii'ne gittim ve sürpriz bir kupon hazırladım. Hazırladığım kupon kazandıran kupon oldu. Kuponu bir yakınımla ortak oynadık. Şimdi ikramiyenin sahibi olduk" dedi.
Ganyan Bayii İşletmecisi Mehmet Çetin, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Bugüne kadar kimse, bu kadar büyük bir ikramiye kazanmamıştı. Bu bayiden oynanan kupona en çok 100 bin TL ödeme yapmıştık. Ali Bey yaklaşık 1 milyon TL'lik bir ikramiye kazandı. Biz de çok sevindik" dedi.
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