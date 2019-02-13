İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İDO'da iptal olan seferler:
- 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
- 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO'da iptal olan seferler:
- 07.00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya) — Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Armutlu (İhlas)
- 12.55 Armutlu (İhlas) — Bursa (Mudanya)
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