Zeybekci: İzmir'i koşturmak için dürtmemiz lazım

AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, Richard Thaler’in 'Dürtme' isimli kitabına atıfta bulunarak "Ekonomiler dürtülerek harekete geçiyor. Olay budur. Dürtme. İzmir’i her alanda koşturmak, atağa kaldırmak istiyorsak, Thaler’in dediği anlamda İzmir’i dürtmemiz gerekiyor" dedi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci ile gerçekleştirdiği görüşmenin ikinci bölümünü yayınladı.

Buna göre, İzmir'in bir dönem Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisi olduğunu hatırlatan Zeybekci, "Şu anda üçüncülüğe düştü. Ve arkadan korkunç bir hızla Kocaeli, Antalya ve Bursa geliyor. Yakında geçecekler" görüşünü dile getirdi.

"2017 yılında ekonomi dalında Nobel Richard Thaler'e verildi. Onun davranışsal iktisadı anlatan ‘Dürtme' isimli bir kitabı var" bilgisini veren Zeybekci, "İnsan davranışlarının ve kararlarının ekonomi üzerindeki etkisini anlatıyor. Ekonomiler dürtülerek harekete geçiyor. Olay budur. Dürtme. İzmir'i her alanda koşturmak, atağa kaldırmak istiyorsak, Thaler'in dediği anlamda İzmir'i dürtmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'BİR ÜST AKILLA PLAN HAZIRLAMAK GEREK'

Zeybekci, bir üst akılla beraber İzmir için plan yapılması gerektiğini söyledi:

— Bizim burada bir üst akılla hazırlanmış ve turizm yatırımcılarına sunabileceğimiz bir planı hazırlamamız gerekir. Yaptığımız otoyollarla İzmir'i Selçuk'a, Bergama'ya, Ege hinterlandındaki öteki tarihi merkezlere kadar uzatabilirsek bu demektir ki cruise turlu gelenlerin kalma süresini iki güne çıkarır.