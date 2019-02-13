'Ekonomide önemli gelişmeler yaşanıyor' diyen Selvi: Erdoğan'ın balkon konuşması şimdiden önem kazandı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ekonomide önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi. Selvi, "2023 yılına kadar seçim olmayacağı için, iktidarın yeni döneme ilişkin yerli ve yabancı yatırımcıya yol haritası sunması gerekecek. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşması sadece içeride değil, dışarıda da dikkatle takip edilecek" dedi.

Abdulkadir Selvi, "Dolar ne olur, ekonomide tepeyi aştık mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye ekonomisine dair yapılan bazı değerlendirmeleri aktardı.

© Fotoğraf : DHA Marketlerde tanzim fiyatları: Sınır 3 kilo

Yazısında herhangi bir isim kullanmayan Selvi, "Ekonomi çevreleri, 'Artık ‘Biz tepeyi aştık' denilebilir' diyor. "Domatesin, biberin, patlıcanın tanzim satışlarda satılma durumunda kalındığı bir dönemde, tepenin aşılmasını nereden çıkarıyorsunuz?" diyenler çıkabilir. Aktardığım ekonomi çevrelerinin değerlendirmesi. Ayrıca 'Tepeyi aştık' deniliyor, henüz 'Düzlüğe çıktık' denilmiyor" ifadesini kullandı.

Söz konusu analizin siyasi popülizmden arındırıldığını belirten Selvi, sözlerini şöyle noktaladı:

— Hani derler ya "Futbol sadece futbol değildir" diye. Ekonomi de sadece ekonomi değildir. Seçimlere 45 gün var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması şimdiden önem kazandı.