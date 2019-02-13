'CHP'nin gösterdiği aday Sarıgül'ün oyunu artırdı'

Candaş Tolga Işık, "Sorgulamaya kazıkçılardan başlayalım" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçime dair birtakım değerlendirmelerde bulundu.

"Bir ay öncesine kadar partinin Kılıçdaroğlu da dahil tüm CHP yönetimi 'Sarıgül olmasa da Şişli'yi alırız' diyordu. Aslına bakarsanız anketler de Şişli'de Sarıgül ve CHP adayı arasında kıyasıya bir seçim olacağını işaret ediyordu" diyen Işık, şöyle devam etti:

— Ancak CHP öyle bir aday gösterdi ki- daha doğrusu gösteremedi ki an itibarıyla ilçede yapılan tüm anketlerde Sarıgül'ü tutabilene aşk olsun. Sarıgül'ün kampanya ekibiyle oturduk dün, çalışmalarını anlattılar. Onlara da söyledim: CHP, Şişli'den Sarıgül'ü aday göstermek zorunda değildi.

— Bir kadın aday çıkarsaydılar ya da muhalif seçmende heyecan yaratacak bir isim… Sarıgül'ün işi zordu. Şişli seçimi karakolda biterdi. Ancak CHP yine zoru başardı. CHP yönetiminin inadı uğruna göz göre göre İstanbul'un metropol bir ilçesi kaybedilirse bu siyaset tarihine geçecek bir hadise olacak.