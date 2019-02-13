CHP İzmir adayı Tunç Soyer, 'çılgın projesini' açıkladı

CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer, Halk TV'de Enver Aysever'in sorularını yanıtladı.

medyaege.com.tr'nin haberine göre, Projeleri ile ilgili olarak ipucu veren Soyer, "En çılgın proje çocuk köyü. Kentin iki ucunda çocuk köyü açacağız. Çocuk belediyeleri, gençlik meclisleri kuracağız. Herkese dokunacak bu projeler" dedi.

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Soyer, başkan olması halinde belediye kadrosunda ciddi revizyon yapılacağı iddialarına ilişkin "Genel Sekreterden başlayarak temizlik işlerinde çalışan işçilere kadar kimseye dokunmayacağız. Birlikte çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sadece bir şey ilave edeceğiz. Bu kentle ilgili vicdanlarını sorumluluk duygularını artırmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

ÇÖP KONUSUNDA AVRUPA'DAN ÖRNEKLER VERDİ



Soyer, İzmir'in temel sorunlarından biri olan olan katı atık bertaraf tesisinin çözümü için Avrupa'daki örnekleri işaret etti. Soyer, "Vatandaşın kaygıları var yerle ilgili. Dünyada örnekleri var. Londra'da merkezde katı atık bertaraf tesisi var. Viyana'da kentin içinde var. Bunlar koku yapmıyor. Teknoloji katı atığın bertaraf edilmesinde kesin çözümler ortaya koyuyor. Buralar enerji üretiyor. Biz de enerjiyi üretmemiz gerek. Ayrıştırılan çöpten enerji üretmek önemli bunu vatandaşla birlikte yapacağız" diye konuştu.

Kentte deniz ulaşımına dönük hamleler yapacaklarını söyleyen Soyer, iskele sayısını artıracaklarını ve başarılı öğrencilere özel indirimler uygulayacaklarını anlattı.

SPOR KULÜPLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ, KÜLTÜR SANATIN BAŞKENTİ OLACAĞIZ



İzmir'in kültür başkenti haline geleceğini söyleyen Soyer, şunları kaydetti:

— İzmir'i dünyanın en çok mavi bayraklı plajına sahip olan kent yapacağız. İzmir'in asırlık tüm spor kulüplerine sahip çıkacağız. Dünyada yapılan ne kadar şampiyona varsa hepsine ev sahibi olmaya talip olacağız. Hayvan dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek de bizim asli görevimiz. Seferihisar'da yaptık. Daha iyisi İzmir'de mümkün. İzmir Kültür başkenti olacak. Bu mümkün, dolasıyla bunu yapacağız. İzmir'de yetişmiş sanatçı kadroları çok. Bütün bunların genç nesillerin önünü açacağız. Türkiye müzik ve sinema İstanbul'da çok tıkanmış durumda. Bir sinema filmi İzmir'de çekildiğinde herkes çok mutlu oluyor. Hayat kolay, çok daha doğa alanı var. Biz bunu sağlayacağız. Bu İzmir'de iklimin değişmesi demektir. İzmir'de yaşam kültürüne çok etkisi olacak. İzmir müzik medya kültürüne ev sahipliği yapabilecek kapasitede bir kent. Bütün bununla birlikte gençlerin önünü açacak.

Çok büyük bir risk mutlaka doğayla uyumlu bir kent yaratmalıyız. En büyük eksikliğimiz doğayı o kurgunun dışında tutmak. Mutlaka kentin doğasına sahip çıkılmalıdır. Geçen gün kentin üzerinde bir 2 saat boyunca helikopterle dolaşıp tespitler yaptık, kentin rahatsız eden unsurlarla ilgili… Helikopterin havalandığında hemen Kuş Cenneti’ni gördük. En çok flamingolar ürüyor. Binlerce flamingolar ürüyor. İçinde flamingolar üreyen tek kent İzmir’dir. Bu hala çok temiz bir doğaya sahibiz demek oluyor. Biz sadece bize oy verenlerin değil, flamingoların da başkanı olacağız.

Sadece bize oy verenlerin değil, flamingoların da

toprağın da denizin de belediye başkanı olacağım. #Aşklaİzmir #MartınSonuBahar pic.twitter.com/hs1uZgxbAe — Tunç Soyer (@tuncsoyer) 12 Şubat 2019

​'ADAY OLAMAYAN ADAY ADAYLARIYLA ÇALIŞMAK İSTERİM'

Soyer, sözlerine "Partide çok sayıda aday adayı vardı. Hepsi kendini layık görüyordu. Çok çalıştı. İnanılmaz kaliteli pırıl pırıl kenti için yüreği çarpan adaylar vardı. Ben bir çoğunu hiç tanımıyordum. Adayların dosyalarına baktığımda İzmir hakikaten çok şanslı. Büyükşehir Belediye Başkanı olursam kaybeden aday adaylarıyla da çalışmak isterim. Hepsinin hayalleri var projeleri var. Hepsi önemli fikirler taşıyor" diye devam etti.

© Fotoğraf : DHA CHP Turgutlu ilçe yönetimi görevden alındı

Nüfusu az bir ilçede belediye başkanlığı yapması nedeniyle Büyükşehir’de zorlanacağı eleştirileri üzerine ise “40 bin nüfuslu şehri yönetmek bazen daha zor. İzmir’de üniversiteler var öğrenciler var. STK’lar var. Akademisyenler var. Meslek odaları var. Bunlarla birlikte ortak akıl yaratmak ve kenti yönetmek mümkün ve kolay” dedi.