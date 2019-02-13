'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmi Adana'da gerçek oldu

DHA'nın aktardığı habere göre, 54 yaşındaki Yasin Erdem 2016 yılında Diyarbakır'da meşrubatcılık yapan Bilal C.'nin işyeri numarasını internet üzerinden bulup aradı. Kendisinin de meşrubatçı olduğunu söyleyen şüpheli, elinde piyasa değeri 120 bin lira olan kutu içecek olduğu, çok sıkıştığını ve ürünleri 65 bin liraya satmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Bilal C. içeçekleri kendisinin alabileceğini söyledi.
Bilal C.'nin 65 bin lirayı yollaması üzerine kuyumcuya giden Erdem, altınları alıp kayıplara karıştı. Adana'ya gelen Bilal C. ise dolandırıldığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. Zeki Ö. isimli kişinin kendisini dolandırdığını söyleyen Bilal C. parasının bulunmasını istedi.
SAZAN SARMALI: İŞLERİ BİRBİRİNE DOLANDIRMA
İhbar üzerine kuyumcuya giden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Zeki Ö.'nün ifadesini aldı.
Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, görüntülerdeki kişinin eşgalini belirledi ve şüphelinin hiçbir suç kaydının olmadığını tespit etti. Halk arasında 'Sazan Sarmalı' anlamına gelen dolandırıcılık yönteminin, 'işleri birbirine dolandırma' usulüyle yapıldığını ortaya çıkardı.
Erdem aynı yöntemi kullanarak 12 Temmuz 2018'de yine Diyarbakır'da züccaciye firması olan Latif O.'nun da 65 bin lirasını dolandırdı.
POLİS FARK ETTİ, SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI
Erdem, 11 Şubat'ta ise yine Diyarbakır'da doğalgaz firması olan Abdullah A.'yı internet üzerinden numarasını bularak aradı.
Erdem ise yine Adana'da kuyumcu Naime B.'yi arayıp 65 bin liralık altın alacağını söyleyerek hesap numarası istedi. Hesap numarasını Abdullah A.'ya veren şüpheli parayı hesaba yatırttı. Elazığ'a giden Abdullah A. ise dolandırıldığını anlayınca polise gitti.
Erdem kuyumcudan altınları aldı. Bu sırada yolda devriye gezen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudan çıkan kişinin 2016'da Zeki Ö.'yü dolandıran ve güvenlik kamerasındaki Erdem olduğunu fark etti. Polis, şüpheliyi üzerindeki altınlarla birlikte yakaladı.
Emniyete götürülerek sorguya alınan Erdem'in, "Ben kimseyi dolardırmadım, güvenlik kamerasındaki kişi ben değilim" diyerek kendini savunduğu belirtildi. İşlemlerinin ardından mahkeme çıkarılan Erdem tutuklandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)