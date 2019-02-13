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01:05 14 Şubat 2019
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    dolandırıcılık yapan Yasin Erdem

    'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmi Adana'da gerçek oldu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Başrollerini Yılmaz Erdoğan ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmi Adana'da gerçek oldu. Halk arasında 'Sazan Sarmalı' (işlerini birbirine dolaştırma) olarak bilinen yöntemle profesyonel dolandırıcılık yapan Yasin Erdem yakalandı.

    DHA'nın aktardığı habere göre, 54 yaşındaki Yasin Erdem 2016 yılında Diyarbakır'da meşrubatcılık yapan Bilal C.'nin işyeri numarasını internet üzerinden bulup aradı. Kendisinin de meşrubatçı olduğunu söyleyen şüpheli, elinde piyasa değeri 120 bin lira olan kutu içecek olduğu, çok sıkıştığını ve ürünleri 65 bin liraya satmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Bilal C. içeçekleri kendisinin alabileceğini söyledi.

    Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama
    © AA / Arşiv
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    Erdem, daha sonra Adana'da kuyumculuk yapan Zeki Ö.'yü arayıp 65 bin liralık altın alacağını söyleyip, kuyumcunun hesap numarasını istedi. Şüpheli, Zeki Ö.'den aldığı hesap numarasını Bilal C.'ye vererek "Parayı bu hesap numarasına yolla, daha sonra sana vereceğim adrese kamyoneti yolla ve meşrubatları al" dedi.

    Bilal C.'nin 65 bin lirayı yollaması üzerine kuyumcuya giden Erdem, altınları alıp kayıplara karıştı. Adana'ya gelen Bilal C. ise dolandırıldığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. Zeki Ö. isimli kişinin kendisini dolandırdığını söyleyen Bilal C. parasının bulunmasını istedi.

    SAZAN SARMALI: İŞLERİ BİRBİRİNE DOLANDIRMA

    İhbar üzerine kuyumcuya giden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Zeki Ö.'nün ifadesini aldı.

    Dolandırıcılık çetesinin lideri dizi oyuncusu çıktı
    © Fotoğraf : DHA
    Dolandırıcılık çetesinin lideri dizi oyuncusu çıktı
    İşyeri sahibi, "Ben kimseyi dolandırmadım, bir kişi benden 65 bin liralık altın almak istedi. Hesap numaramı verdim, para gelince de altınları teslim ettim" dedi.

    Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, görüntülerdeki kişinin eşgalini belirledi ve şüphelinin hiçbir suç kaydının olmadığını tespit etti. Halk arasında 'Sazan Sarmalı' anlamına gelen dolandırıcılık yönteminin, 'işleri birbirine dolandırma' usulüyle yapıldığını ortaya çıkardı.

    Erdem aynı yöntemi kullanarak 12 Temmuz 2018'de yine Diyarbakır'da züccaciye firması olan Latif O.'nun da 65 bin lirasını dolandırdı.

    POLİS FARK ETTİ, SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

    Erdem, 11 Şubat'ta ise yine Diyarbakır'da doğalgaz firması olan Abdullah A.'yı internet üzerinden numarasını bularak aradı.

    Gözaltı- Tutuklama
    © AA /
    Birlikte dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini dolandırıp klip çekti
    Şüpheli, "Elimde 35 adet yoğuşmalı kombi var. Bunların piyasa değeri 150 bin lira, almak istersen kombiler Elazığ'da sana 65 bin liraya bırakırım" dedi.

    Erdem ise yine Adana'da kuyumcu Naime B.'yi arayıp 65 bin liralık altın alacağını söyleyerek hesap numarası istedi. Hesap numarasını Abdullah A.'ya veren şüpheli parayı hesaba yatırttı. Elazığ'a giden Abdullah A. ise dolandırıldığını anlayınca polise gitti.

    Erdem kuyumcudan altınları aldı. Bu sırada yolda devriye gezen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudan çıkan kişinin 2016'da Zeki Ö.'yü dolandıran ve güvenlik kamerasındaki Erdem olduğunu fark etti. Polis, şüpheliyi üzerindeki altınlarla birlikte yakaladı.

    Emniyete götürülerek sorguya alınan Erdem'in, "Ben kimseyi dolardırmadım, güvenlik kamerasındaki kişi ben değilim" diyerek kendini savunduğu belirtildi. İşlemlerinin ardından mahkeme çıkarılan Erdem tutuklandı.

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    Etiketler:
    dolandırıcılık, Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan, Yasin Erdem, Diyarbakır, Adana
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