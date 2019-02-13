İstanbul'da borcunu ödeyemeyen müşteri, banka müdürünü vurdu

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir bankanın müdürüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda banka müdürü ayağından yaralanırken, şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.
KURŞUNLARDAN BİRİ BANKA MÜDÜRÜNE İSABET ETTİ
Silahtan çıkan kurşunlardan biri banka müdürü Adem E.'nin ayağına isabet etti. Bu esnada bankada çalışan güvenlik personeli şüpheliye müdahale etmek istedi. Güvenlik personelinin üstüne geldiğini gören şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
SALDIRGAN, BANKAYA BORCUNU ÖDEYEMEYEN BİR MÜŞTERİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin bankanın müşterisi olduğu ancak borcunu ödeyemediği için banka tarafından yasal işlem başlatıldığı iddia edildi.
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