İstanbul'da borcunu ödeyemeyen müşteri, banka müdürünü vurdu

İstanbul Kağıthane'de bir bankanın şube müdürü, borcunu ödeyemeyen ve hakkında yasal işlem başlatılan müşteri tarafından vuruldu.

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir bankanın müdürüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda banka müdürü ayağından yaralanırken, şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.

© AA / Sahte banka siteleriyle 365 bin TL dolandırdılar

Kağıthane, Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 09.00 sıralarında Adem E. isimli banka müdürü çalıştığı şubeyi açarak içeri girdi. Banka müdürünün içeri girdiğini gören şüpheli harekete geçti. Yanında bulundurduğu silahıyla bankaya giren şüpheli rastgele ateş açmaya başladı.

KURŞUNLARDAN BİRİ BANKA MÜDÜRÜNE İSABET ETTİ

Silahtan çıkan kurşunlardan biri banka müdürü Adem E.'nin ayağına isabet etti. Bu esnada bankada çalışan güvenlik personeli şüpheliye müdahale etmek istedi. Güvenlik personelinin üstüne geldiğini gören şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

SALDIRGAN, BANKAYA BORCUNU ÖDEYEMEYEN BİR MÜŞTERİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin bankanın müşterisi olduğu ancak borcunu ödeyemediği için banka tarafından yasal işlem başlatıldığı iddia edildi.