FETÖ'den yargılanan eski futbolcu Tütüneker beraat etti

İsmail Demiriz'in duruşmasını erteleyen mahkeme, firari Arif Erdem hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını hükmetti.
Tütüneker dava sonrası yaptığı açıklamada "Adalet yerini buldu" dedi.
Ayrıntılar geliyor…
FETÖ üyeliği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski futbolcu Uğur Tütüneker'in beraatına karar verildi. İsmail Demiriz'in duruşmasını erteleyen mahkeme, firari Arif Erdem hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını hükmetti.
İsmail Demiriz'in duruşmasını erteleyen mahkeme, firari Arif Erdem hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını hükmetti.
Tütüneker dava sonrası yaptığı açıklamada "Adalet yerini buldu" dedi.
Ayrıntılar geliyor…
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