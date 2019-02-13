AK Parti-MHP ittifakında 'fermuar formülü'

AK Parti ile MHP, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik iş birliğinin kapsamını genişletiyor.

Buna göre, sadece AK Parti ile MHP'nin birinci ve ikinci parti olduğu yani ikisinden birinin seçimi kazanmasının 'garanti' olduğu yerlerde ayrı ayrı seçime girilecek.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, iş birliği belediye başkanlıklarının yanı sıra ittifak yapılan bazı büyükşehirlerde, belediye mesli üyelikleri seçiminde de ortak liste yoluyla hayata geçirilecek.

Ortak listede 'fermuar formülü' uygulanacak. Yani, ittifaka karar verilen belediye meclislerinde, Millet İttifakı'nı geçen Cumhur İttifakı'nın gücü dengeli ise bir AK Parti'den bir MHP'den adaylar liste sıralarına yazılacak. Eğer AK Parti'nin gücü MHP'den fazla ise ikinci sıra AK Parti'ye bırakılacak, MHP'li aday üçüncü sıraya kayacak.