İSKİ skandalının mimarı Ergun Göknel'den 'Seçim nasıl kazanılır?' kitabı

1993 yılında neden olduğu İSKİ skandalı dolayısıyla SHP'ye seçim kaybettiren ve 'yolsuzluk'tan 5 yıl hapis yatan dönemin İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, bu kez siyasetçilere yol göstermeye soyundu.

SHP'nin 1989'da kazandığı İstanbul'u İSKİ skandalı nedeniyle 5 yıl sonra kaybettiren isim olan Ergun Göknel, yayınladığı kitapla yeniden gündeme geldi.

Halk TV'nin aktardığı habere göre, yolsuzluktan 5 yıl hapis yatan Göknel, 31 Mart yerel seçimlerinden önce piyasaya çıkan 'Seçim nasıl kazanılır?' kitabında, seçim kampanyalarının nasıl yürütülmesi gerektiği ve hangi konulara ağırlık verilmesi gerektiğini anlatıyor.

İSKİ skandalının mimarı, utanmazlığın kitabını yazmış:

— 25 yıl önce SHP'ye seçim kaybettirerek, İBB'yi Erdoğan'ın kazanmasını sağlayan Ergun Göknel, "Seçim nasıl kazanılır" adlı kitap çıkardı!https://t.co/X0lMhOOCjY — Bülent Mumay (@bulentmumay) 13 февраля 2019 г.

​İSKİ SKANDALI NEYDİ?

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 1989 yılı yerel seçimlerinde birçok büyük kentin yanı sıra İstanbul'da da belediye seçimlerini kazanmıştı. Ancak Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı, 1993'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) patlak veren skandalla sarsılmıştı.

İSKİ Genel Müdürü Ergün Göknel, sekreteri Feray Karvar'la ilişki yaşamaya başlamış, 22 yıllık eşinden boşanmak için 1 milyon dolara yaklaşan bir tazminat ödemeyi kabul etmişti. Ancak Göknel, eşine 'Herhangi bir açıklama yapmadan sessiz sedasız boşanmak' şartını koşmuştu. Bu durumdan hoşnut olmayan Nurdan Erbuğ, eşi Ergun Göknel'in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkarmıştı.

Göknel'in, paravan şirketler kurulmasını sağladığı ortaya çıkmış, bu şirketlerin de İSKİ'nin açtığı klor alımı ihalelerine girdiği belirlenmişti. Paravan şirketler üzerinden, değerinin kat ve kat fazlasına klor alımı gerçekleştirilmiş gibi gösterilerek büyük menfaat elde edilmişti.

Skandalın patlak vermesinden sonra yargılanan Ergun Göknel, 5 yıl hapis yatmıştı. Skandalın siyasi faturasın ise SHP ödemişti. 1989'da kazandıkları belediyeyi 1994'te Refah Partili Recep Tayyip Erdoğan'a kaptırmışlardı. O tarihten bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni herhangi bir sol parti kazanamadı.