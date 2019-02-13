Prof. Narlı: Tuzlandığı için ölen bebekler var

Prof. Dr. Nejat Narlı, "Yeni doğan, savunmasız bebeğin vücuduna sürülen tuz, sıvı kaybına neden oluyor. Böyle olunca bebeğini kendince korumaya çalışan aile, istemeden onun beyin kanaması geçirip, ölmesine neden oluyor" dedi

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nejat Narlı, Çukurova kentlerinde bazı ailelerin, yeni doğan bebekleri doğar doğmaz tuzladığını belirterek, "Yeni doğan, savunmasız bebeğin vücuduna sürülen tuz, sıvı kaybına neden oluyor. Böyle olunca bebeğini kendince korumaya çalışan aile, istemeden onun beyin kanaması geçirip, ölmesine neden oluyor" dedi.

KANDAKİ TUZ ORANINI YÜKSELTİYOR

© AA / Ambalajlı gıda ve içeceklerdeki tuz azaltılacak

Anne adaylarını uyaran Prof. Dr. Narlı, bebeklerin çevreden duyulan bilgilerle değil sağlık kuruluşlarındaki doktorların tavsiyesiyle büyütülmesi gerektiğini vurguladı. Yeni doğan bebeklerin genellikle aile büyüklerinin tavsiyesiyle tuzlandığını belirten Narlı, "Yeni doğan bebekler, aile büyükleri tarafından tuz veya zeytin yağı ile birlikte ovulup, banyo ettirilerek ağız, koltuk altı, kasık, dahil tüm vücuda sürülerek tuzlanmaktadır. Ne yazık ki ciltten emilen aşırı miktarda tuz, ciddi ve hayatı tehdit eden hipernatremi (kanda tuz oranının yükselmesi) ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle yaşamını yitiren bebekler bulunuyor. Bebeğinizi kesinlikle tuzlamayınız" dedi.