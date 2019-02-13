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01:02 14 Şubat 2019
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    Sıla Gençoğlu - avukatı Rezan Epözdemir

    Şarkıcı Sıla 'müşteki' olarak ifade verdi

    © AA / Murat Kaya
    Türkiye
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    Şarkıcı Sıla Gençoğlu, şiddet gördüğü iddiasıyla davalık olduğu oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'a yönelik şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi.

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte gelen Sıla Gençoğlu, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'na geçti. Gençoğlu'nun ifadesi, soruşturma savcısı Ekrem Aydıner tarafından alındı.

    Ahmet Kural
    © Fotoğraf : DHA
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    Gençoğlu'nun, kavga olayından sonra çekildiği ve üzerinde oynama yapıldığı iddia edilen video görüntülerini, yaptığı açıklamalarda basınla paylaştığını söylediği gerekçesiyle Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'dan şikayetçi olduğunu bildirdiği öğrenildi.

    Öte yandan aynı soruşturma kapsamında şikayet edilen avukat Sibel Aydın'ın da daha önce savcılığa geldiği ve savcı Aydıner tarafından beyanının alındığı kaydedildi.

    Sıla'nın avukatı Epözdemir, müvekkilinin Ahmet Kural ile kavgasından sonra çekildiği belirtilen ve bir televizyon kanalında yayımlanan video görüntülerinde, vücut morluklarının kapatılarak oynama yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, Kural'ın avukatı Aydın'ın da bu görüntülerin basınla paylaştığına dair açıklamaları olduğu için 'gizliliği ihlal' suçundan yargılanmasını talep etmişti.

    Ahmet Kural'ın, Sıla'ya yönelik 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Mart'ta yapılacak.

    NE OLMUŞTU?

    Sıla Gençoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Ailesi Mahkemesi'ne başvurarak fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural'ın müvekkiline 3 ay yaklaşmamasına yönelik karar aldırmıştı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Sıla, savcılığa 'müşteki' sıfatıyla ifade vermişti. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Sıla, kendisine uygulanan şiddet nedeniyle Kural'dan şikayetçi olduğunu belirtmişti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Kural'ın şüphelisi olduğu bir iddianame hazırlamıştı.

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    Etiketler:
    şiddet, ifade, Darp, Sibel Aydın, Rezan Epözdemir, Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu, Çağlayan, İstanbul
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