Peribacalarındaki otel inşaatı 1998'de bakanlık kurullarından onaylanmış

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarına yakın yerde yapılan otel inşaatının sahibi, inşaat yapılan yerin söylenildiği gibi 1.derece sit alanı değil 3.derece sit alanı olduğunu belirterek, “Burası 1998 yılında imara girmiştir” dedi.

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarına yakın mesafede yapılan otel inşaatı kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından otel inşaat sorumlusu Mustafa Kardeş ve eski Göreme Belediye Başkanı Mahmut Kardeş açıklamada bulundu.

Otel inşaatının sorumlusu Mustafa Kardeş yaptığı açıklamada otel inşaatının sağında ve solunda bulunan yerler ile alakası olmadığını ve peribacalarına zarar vermediğini söyledi.

Mustafa Kardeş, "Öncelikle bizlere bu açıklama fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Arkamda görmüş olduğunuz binanın inşaatı ile ilgileniyorum. Bizim şu anda imara 1998 yılında girmiş bir alandan bahsediyoruz. Biz buraya 20 sene sonra proje çizerek inşaatımızı başlattık. Gerekli mercilere başvurduk. Aynı zamanda inşaatımız yapı denetim aracılığıyla kontrol altındadır. Göreme Belediyesi tarafından yapı inşaatı verilmiş bir inşaat. Gördüğünüz gibi peribacalarıyla uzaktan yakından alakası yok. Peribacalarına yaklaşık 50-60 metre mesafedir. Sağında ve solunda mevcut binalar var. Hiçbir katliam falan söz konusu değildir. İnşaatını yapmış olduğumuz yerin sağında ve solunda bulunan yerler ile alakası yok. Şuanki bina örnek teşkil edecek bir bina haline gelecektir. Doğal taşlarla kaplandığında çok güzel bir yapı olacağına biz yüzde yüz garanti veriyoruz. Zaten bunun projelerini art niyetli olmadan bize gelip sorulduğunda projeleri çok detaylı şekilde gösterebiliriz. Ayrıca biz Göremeliyiz, Kapadokyalıyız. Ben bölgeyi herkesten çok sevdiğime inanıyorum. Bölgeye zarar verenlerin kesinlikle karşısındayız. Çıplak gözle görmek isteyenler gelip burada projeyi görebilirler" dedi.

Göreme'de 1989-1994 yıllarında belediye başkanı olarak görev yapan Mahmut Kardeş de açıklamasında burasının imarında hiçbir sıkıntı olmadığını, burasının kendilerine dede mirası olduğunu söyledi.

Mahmut Kardeş, "Şu üzerinde bulunduğumuz yerden tutunuz inşaat yapılan yer dahil dede mirasıdır. Biz burada doğduk. Burası 1960'ta iller bankası imar verdi. 1984'te, 1991'te, 1998'te yine imarlı ve projeli bir yerdir. Burası bakanlık kurullarından bile onaylıdır. İmarından hiçbir sıkıntı yoktur" diye konuştu.