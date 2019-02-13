Kayıt
01:01 14 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Selahattin Aydoğdu

    'Terim'i tehdit'ten hapis cezası alan Aydoğdu: Cezaya itirazım yok, yaptığımın arkasındayım

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    151

    İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da teknik direktör Fatih Terim'le yaşadığı kavgayla ilgili davada hapis cezası alan Selahattin Aydoğdu, "Ben yaptığım şeyin arkasındayım. 'Pişman mısın?' dediler, 'değilim' dedim. Pişman olacağım işi yapmam. Bana verilen cezaya itirazım yok" dedi.

    Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi olan Selahattin Aydoğdu, iddiasına göre mekanını basmaya gelen dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile tartıştı. Olayın ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Terim'in 'basit yaralama' suçundan cezalandırılması istenirken, Aydoğdu hakkında da 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak', 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlarından dava açıldı.

    Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu
    © Fotoğraf : DHA
    'Kebapçı Selahattin'e Terim'i tehditten hapis cezası
    Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılandığı davada Aydoğdu'ya 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek cezası ertelendi. Mahkeme ayrıca Aydoğdu'ya 'hakaret' suçundan beraat kararı verirken, 'tehdit' suçundan da 6 ay hapis cezası vererek, duruşmalarda pişmanlık duymamasından dolayı cezasını ertelemedi.

    Verilen cezanın kendisi için sürpriz olmadığını ifade eden Aydoğdu, "Böyle bir karar bekliyordum. Fatih Terim televizyonlarda mekanıma geldiğini beyan ediyor ama bu şikayetimiz için dava açılmıyor. Halka açık olduğu için orada dosya açılma gereği görmemişler, takipsizlik vermişler. Bu karar emsal olur. Artık herkes rahat rahat mekan basabilir. Yasak diye bir şey yokmuş. Mekan bastığı için ceza yatan bir sürü insan var. Bizim olayımız bir emsal olur herhalde. O yüzden bana ceza çıkmasını normal karşılıyorum. Gece saat 00.00'ı geçmişti, mekanı da kapatmak üzereydik. Burada bir yanlışlık var. Bunu da anlayacaklar" dedi.

    ''PİŞMAN MISIN? DEDİLER, 'DEĞİLİM DEDİM''

    Aldığı cezalar için avukatlarının gerekli başvuruları yapacağını açıklayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

    Fatih Terim
    © AA / GALATASARAY KULÜBÜ
    'Kebapçı Selahattin'i darpla suçlanan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası
    "Üst mahkemeye itirazımız olacak. İşyerimin dokunulmazlığını ihlal ettiği için davacı oldum. Bana 4 tane dava açtılar. Ben yaptığım şeyin arkasındayım. ‘Pişman mısın?' dediler ‘değilim' dedim. Pişman olacağım işi yapmam. Bana verilen cezaya itirazım yok. Basına belge sızdırmışım ondan da bana dava açılmış. O belgede benim telefonum da var. Vermiş olsam kendi numaramı niye vereyim? Hem yapıyorlar, hem ağlıyorlar. Ben davacı olmadığım dosyadan ceza aldım. Formaliteden dava açmışlar. Ben yaralanmışım. İki dakika içinde geldi, kaçtı. Nasıl yaralanacağım? Yalandan imajını kurtarmak için böyle bir senaryo yaptı.

    Kendisine verilen cezalarda sürpriz olmadığını tekrarlayan Aydoğdu, "Üst mahkemeye itirazımız olacak. Gereğini yapacaklarına da inanıyorum" dedi.

    Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla hakkında 'basit yaralama' suçundan kamu davası açılan Terim'e de 3 bin lira para cezası verilmişti.

    İlgili konular:

    Galatasaray'dan 'Artık Terim'i görürsem dövmeyeceğim' diyen Aydoğdu hakkında açıklama
    Terim ile Aydoğdu uzlaşmadı, tehdit ve hakaret suçlarından dava açıldı
    Terim'in 'mekanını bastığı' Aydoğdu'nun heykelini diktiler
    Terim'in 'mekanını bastığı' Aydoğdu serbest bırakıldı
    'Terim benden dayağı yiyip 2 dakikada kaçtı' diyen Aydoğdu gözaltına alındı
    Etiketler:
    Tehdit, Hapis cezası, Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu, Çeşme, İzmir, Alaçatı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Terk edilmiş yerlerin görüntüleri
    Terk edilmiş yerlerden etkileyici görüntüler
    Karikatür
    ‘ABD’nin S-400 karşıtlığı, dünya kadar eski bir hikaye’
    İnfografik
    2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet