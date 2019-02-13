'Terim'i tehdit'ten hapis cezası alan Aydoğdu: Cezaya itirazım yok, yaptığımın arkasındayım

Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi olan Selahattin Aydoğdu, iddiasına göre mekanını basmaya gelen dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile tartıştı. Olayın ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Terim'in 'basit yaralama' suçundan cezalandırılması istenirken, Aydoğdu hakkında da 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak', 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlarından dava açıldı.

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılandığı davada Aydoğdu'ya 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek cezası ertelendi. Mahkeme ayrıca Aydoğdu'ya 'hakaret' suçundan beraat kararı verirken, 'tehdit' suçundan da 6 ay hapis cezası vererek, duruşmalarda pişmanlık duymamasından dolayı cezasını ertelemedi.

Verilen cezanın kendisi için sürpriz olmadığını ifade eden Aydoğdu, "Böyle bir karar bekliyordum. Fatih Terim televizyonlarda mekanıma geldiğini beyan ediyor ama bu şikayetimiz için dava açılmıyor. Halka açık olduğu için orada dosya açılma gereği görmemişler, takipsizlik vermişler. Bu karar emsal olur. Artık herkes rahat rahat mekan basabilir. Yasak diye bir şey yokmuş. Mekan bastığı için ceza yatan bir sürü insan var. Bizim olayımız bir emsal olur herhalde. O yüzden bana ceza çıkmasını normal karşılıyorum. Gece saat 00.00'ı geçmişti, mekanı da kapatmak üzereydik. Burada bir yanlışlık var. Bunu da anlayacaklar" dedi.

''PİŞMAN MISIN? DEDİLER, 'DEĞİLİM DEDİM''

Aldığı cezalar için avukatlarının gerekli başvuruları yapacağını açıklayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Üst mahkemeye itirazımız olacak. İşyerimin dokunulmazlığını ihlal ettiği için davacı oldum. Bana 4 tane dava açtılar. Ben yaptığım şeyin arkasındayım. ‘Pişman mısın?' dediler ‘değilim' dedim. Pişman olacağım işi yapmam. Bana verilen cezaya itirazım yok. Basına belge sızdırmışım ondan da bana dava açılmış. O belgede benim telefonum da var. Vermiş olsam kendi numaramı niye vereyim? Hem yapıyorlar, hem ağlıyorlar. Ben davacı olmadığım dosyadan ceza aldım. Formaliteden dava açmışlar. Ben yaralanmışım. İki dakika içinde geldi, kaçtı. Nasıl yaralanacağım? Yalandan imajını kurtarmak için böyle bir senaryo yaptı.

Kendisine verilen cezalarda sürpriz olmadığını tekrarlayan Aydoğdu, "Üst mahkemeye itirazımız olacak. Gereğini yapacaklarına da inanıyorum" dedi.

Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla hakkında 'basit yaralama' suçundan kamu davası açılan Terim'e de 3 bin lira para cezası verilmişti.