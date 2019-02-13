'Türk parlamenterler, Rusya ile vize rejiminin tamamen kaldırılması için çabalarını sürdürecek

Türk-Rus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, Türk vekillerin Rusya ile tamamıyla vizesiz rejime geçilmesi için konuyu Rus tarafının önüne getirmeye devam edeceğini söyledi.

Sputnik'e demeç veren Baybatur, "Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi stratejik Rus-Türk projeleri var. Ticarette engellerin büyük bölümü kaldırıldı. Yüklenici firmalarımız Rusya'da inşaat sektöründe başarıyla faaliyet yürütüyor. Geçen sene Rusya'dan gelen turist sayısı rekor kırdı, Rusya'dan Türkiye'ye 6 milyon misafir geldi. Bu dinamik söz konusuyken tüm Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Parlamenterler olarak bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz" dedi.

İş seyahatine çıkacak hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları ile Türk TIR ve kamyon şoförleri için vizelerin kaldırılmasından memnuniyet duyduğunu da kaydeden Baybatur, ancak bunların yetersiz olduğunu düşündüğünün altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Türkiye için diplomatik ziyaretler, iş seyahatleri ve TIR şoförleri için vize muafiyeti uygulanacağını açıklamıştı.