Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı: Erdoğan patlıcanı ellerine verdi

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, tanzim satış hakkında gazetelerde çıkan haberler masaya yatırıldı. Dağıstanlı, programda " Erdoğan patlıcanı onların eline verdi, tutuşturdu. Şimdi ne yapacağını bilmiyorlar" dedi.

Dağıstanlı, Milli Gazete'nin manşetinde yer alan "Tanzim satış 2,5 ay sürecek" haberini ‘algı çalışması' olarak nitelendirdi.

Ardından Yeni Asya gazetesinin ‘Millet kuyrukta' başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu ise ‘satışlar yeni başladığı için kuyruğun normal olduğunu, 1 hafta sonra uzun kuyruklar devam ederse eleştirebileceklerini' söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Gıda terörü estirenlere ders verdik" sözlerini yorumlayan sunucu Dağıstanlı, tanzim satışların ilk günü canlı yayın yaptıklarını ve tanzim satış noktalarındaki halkın "Allah devletimizden razı olsun" dediğini söyledi.

Dağıstanlı sözlerine şöyle devam etti: "Benim için bitti. Bundan sonra Fox'uymuş, Halk TV'siymiş, Ulusal Kanal'ıymış, Yeni Asya'sıymış, Milli Gazete'siymiş, diğerleriymiş ne yazıyor, vız geliyor. Onlar neden böyle yazıyor biliyor musunuz? Çünkü patlıcan ellerinde kaldı. Erdoğan patlıcanı onların eline verdi, tutuşturdu. Şimdi onlar ellerinde patlican, ne yapacağını bilmiyor. O patlıcan onlara, kaldı."