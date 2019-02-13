CHP'nin Ankara adayı Yavaş: İttifakla ilgili hala ufak tefek krizler oluyor

© AA / Mehmet Ali Özcan Mansur Yavaş: Ankaralı kararını büyük ölçüde verdi

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi tarafından dün akşam düzenlenen etkinliğe katılan CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, toplantıda yaptığı konuşmasında ‘Millet İttifakı'nda hala krizlerin olduğunu' söyledi.

Konuşmasına, etkinliğe geç kaldığı için izleyicilerden özür dileyerek başlayan Yavaş, "Tam yola çıktık, geri dönmek durumunda kaldık. Millet İttifakı genel başkanlarından Meral Hanım bir görüşme için çağırdı. Malum, hala ittifakla ilgili ufak tefek krizler oluyor" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın bu ifadeleri, TÜGİAD'ın Instagram hesabında 'hikayeler' kısmı üzerinden yayınlandı. Ancak, söz konusu ifadelerin yer aldığı bölümün daha sonra kaldırıldığı görüldü.