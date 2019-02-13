Erdoğan: CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor

Yerel seçimlerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'dan nasıl alnımızın akıyla çıkmışsak, 31 Mart'tan da tarihi bir zaferle çıkmamız şart. CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. Millete ders vermek için, sizlerle hesaplaşmak için adeta gün sayıyorlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Mamak Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye oy isteyen Erdoğan, Özhaseki ile CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı karşılaştırdı.

Erdoğan, "Karşısında kim var, daha önce de seçime girmiş, kaybetmiş. Ondan önce Beypazarı'nı yönetmiş. Kayseri ile Beypazarı mukayese edilir mi? Biri büyükşehir, diğeri Ankara'mızın kenarındaki bir ilçe. Özhaseki kardeşim bir yandan ilçe belediyelerimizle elbirliğiyle çalışacak, Ankara'yı 21. yüzyılın başkenti yapacak" ifadelerini kullandı.

'ANKARAY'I 15 KİLOMETRE UZATACAĞIZ'

Ankara'nın en güzel Millet Bahçesi'nin yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Evlatlarımız Üreğil Millet Bahçesi'nde doğaya olan özlemini giderecek. Bu hizmetlerin devam edebilmesi için 31 Mart seçimleri çok önemli" dedi.

Erdoğan, "AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız" diye konuştu.

Konuşmasında sık sık CHP'ye yüklenen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

— 24 Haziran'dan nasıl alnımızın akıyla çıkmışsak, 31 Mart'tan da tarihi bir zaferle çıkmamız şart. CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. 31 Mart'ta millete ders vermek için, sizlerle hesaplaşmak için adeta gün sayıyorlar. Dörtlü bir ittifakla karşımızdalar, bu zillet ittifakıdır.

​- Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar. Ankara'da Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraberiz. Karşımızda CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi var.

'ŞAHSIMI İPE GÖTÜRMEKLE TEHDİT EDECEK KADAR ZIVANADAN ÇIKTILAR'

© AA / Ahmet Bolat Erdoğan: Sanatçı müsveddeleri beni ipe götürecekmiş, bunun bedelini ödeyecekler

- Şahsımı ipe götürmekle, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktılar. Sokak terörüyle Gezi'de, emniyet yargı eliyle 17-25 Aralık'ta, tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar.

— CHP ne demek biliyor musunuz? CHP; çöp, çukur, çamur demektir. CHP; hırsızlık, haksızlık, hukuksuzluk demektir. CHP; kavga, kaos, kutuplaşma demektir. CHP; bakımsızlık, başarısızlık, beceriksizlik demektir. Allah bu memleketi yıkım ittifakının eline geçmekten korusun.

— Karşımızda dörtlü malum zillet ittifakı, illet ittifakı… Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor.

'AK PARTİ'DEN DE MHP'DEN DE FİRE OLMAMASI LAZIM'

- Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti olmakla övünen CHP'de, delegelerden, bu partiye gönül veren üyelerden ziyade, Kandil'deki terör baronlarının sözü geçiyor.

— AK Partili ve MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, en ufak bir fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız. AK Parti'den de MHP'den de fire olmaması lazım. El ele vererek cumhuru Ankara'da yerel yönetimde iktidara getirmemiz lazım.