Alper Taş: Ben süper kahraman değilim, hep birlikte başaracağız

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, "Ben süper kahraman değilim. Bugüne kadar taleplerine değer verilmeyen Beyoğlu halkını yönetimde söz ve karar sahibi yapacağız" dedi.

Yerel seçim yaklaşırken CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın mahalle ve dernek ziyaretleri hız kazandı.

Birgün'de yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan Bingöl Kuvatan Derneği'ni ziyaret eden Taş, burada yaptığı konuşmada, "Ben süper kahraman değilim. Biz hep beraber bir yürüyüşe çıktık. Bugüne kadar taleplerine değer verilmeyen Beyoğlu halkını yönetimde söz ve karar sahibi yapacağız" dedi.

Bingöllülerin yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşmada konuşan Taş, "Sermayenin kente dönük saldırıları karşısında biz mahallelinin yanında olacağız. Bizim için esas olan büyük sermaye sahiplerinin değil, halkın çıkarıdır" diye konuştu.

Beyoğlu'nda seçilmeleri halinde sosyal yardımları keseceklerine dönük bir dedikodunun yayılmaya çalışıldığını ifade eden Taş, "Tam aksine, sosyal yardımları daha da artıracağız. Daha adil, daha eşit, daha şeffaf olacağız" dedi.

"Biz seçildikten sonra ilkelerimizden vazgeçersek ve ardından bu derneğe gelirsek bizi buradan kovun" diyen Taş'ın konuşması salonda bulunan yurttaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.