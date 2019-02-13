Kayıt
00:59 14 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Tıbbi müdahaleyi kabul etmeyen Leyla Güven taburcu edildi

    Tıbbi müdahaleyi kabul etmeyen Güven taburcu edildi

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Sertaç Kayar
    151

    98 gündür açlık grevinde bulunan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, tıbbi müdahaleyi reddetmesinin ardından taburcu edilerek evine götürüldü. Güven "Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmadan açlık grevi eylemimi sonlandırmayacağım" dedi.

    Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ailesi ile görüşmesi için 98 gündür açlık grevinde bulunan Güven, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Göğsündeki ağrıdan dolayı fenalaşan Güven, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Urfa yolu üzerindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Güven, kaldırıldığı özel hastanede tıbbi müdahaleyi kabul etmedi. Yoğun bakıma alınan Güven yaklaşık 3 saatlik gözlemin ardından ambulansla geri götürüldü.

    Leyla Güven'in sağlık kontolleri Diyarbakır Tabip Odası'ndan (DTO) doktorlar tarafından yapılıyor. Ayrıca Güven'in sağlık durumunun bundan sonra DTO'dan doktorlar tarafından takip edileceği belirtildi.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Açlık grevindeki HDP'li Güven hastaneye kaldırıldı
    'ÖCALAN ÜZERİNDEKİ TECRİT KALKMADAN EYLEMİMİ SONLANDIRMAYACAĞIM'

    Hastane önünde toplanan HDP'li milletvekiller burada Güven'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamayı yapan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Güven'in evinde rahatsızlanarak bilincini kaybettiğini belirterek, hastaneye kaldırıldığı söyledi.

    Arslan, Güven'in sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi: "Leyla Güven, kaldırıldığı hastanede ‘Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmadan açlık grevi eylemimi sonlandırmayacağım' diyerek tıbbi müdahaleyi kabul etmedi. Hastanede kalmak istemediğini ve ısrarla evine giderek eylemine devam etmek istediğini söyledi. Biz de bir an önce sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasını istiyoruz. Yarın açlık grevindeki arkadaşlarımızdan kötü bir haber gelirse kimse bu sorumluluğun altından kalkamaz. Güven'in talebi, ayrıcalıklı bir talep değildir. Herkese yasalar nasıl uygulanıyorsa sayın Öcalan'a da yasaların uygulanması ve tecridin kaldırılmasını istiyor."

    Hastane önünde toplanan HDP'li milletvekiller Güven'in durumu ile ilgili açıklama yaptı
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Hastane önünde toplanan HDP'li milletvekiller Güven'in durumu ile ilgili açıklama yaptı

    İlgili konular:

    Açlık grevindeki Leyla Güven'in kızı: Kritik eşiği aşmış durumda
    Gültan Kışanak, Leyla Güven'e destek için açlık grevine başladı
    Meclis'te açlık grevi yapacak olan HDP Eş Başkanı Buldan: Amacımız Leyla Güven ile dayanışma
    HDP'den milletvekili seçilen Leyla Güven için tahliye kararı
    Etiketler:
    açlık grevi, DTK, HDP, Mehmet Arslan, Abdullah Öcalan, Leyla Güven, Urfa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Terk edilmiş yerlerin görüntüleri
    Terk edilmiş yerlerden etkileyici görüntüler
    Karikatür
    ‘ABD’nin S-400 karşıtlığı, dünya kadar eski bir hikaye’
    İnfografik
    2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet