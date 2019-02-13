Tunç Soyer'den 'Sur Belediyesi ziyareti' açıklaması: HDP yasal bir partidir

Kentte platformlar yaratıp işbirlikleri yapacaklarını dile getiren Soyer, "Bu kapıdan girdiğim andan itibaren gülen yüzünüzü görmek büyük heyecan ve ümit verici. Türk siyasetinin buna çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Hüsmen Kırkpınar ise salondaki heyecanın 31 Mart akşamı bitmesini istemediklerini belirterek, "Kutlu bir günün başlangıcı olması dileğiyle herkesin mücadelesini yürekten tebrik ediyorum" dedi.
Açıklamaların ardından Soyer ve Kırkpınar, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
'HDP, YASAL BİR PARTİDİR'
Bir gazetecinin "HDP ile yan yana bulunmayı ve Sur Belediyesini ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık Soyer, şöyle konuştu:
"İzmir'i öperek uyandıracağız" şeklindeki sözlerinin eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Soyer, sözün Victor Hugo'ya ait olduğunu ifade ederek, buradan tartışma malzemesi çıkartmak istenirse yapacak bir şeyin olmadığını sözlerine ekledi.
İYİ PARTİ İL BAŞKANI'NIN ESKİ SÖZLERİ HATIRLATILDI
İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, "Tunç Soyer'in aday gösterilmesi, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:
"Bizimkisi bir tespit. Bizim partimizdeki demokratik işleyiş çok az partide vardır. Ben bir tespiti dile getirdim. Sayın Tunç Soyer Bey ile ilgili herhangi bir kanaat yok. Sadece bir tespiti dile getirdim ve birkaç arkadaşımız istifa ettiler. Bizim seçime giderken bir oya bile ihtiyacımız varken 3, 5, 7 arkadaşımızın istifası bir tespittir. Bunun dışında herhangi bir şey aramak ya da beklemek doğru değildir".
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