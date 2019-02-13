Tunç Soyer'den 'Sur Belediyesi ziyareti' açıklaması: HDP yasal bir partidir

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, "Sur Belediyesine hendeklere destek olmak için gitmedik. Bir kanunla kayyum denilen bir şey başlatıldı. Bu, yerel mevzuatın tamamen dışında hukuki olmayan bir kanundur. Bir belediye başkanı olarak böyle bir adım atıldığında buna tepki göstermek, bunun yanlış olduğunu söylemek en demokratik tavırdır" dedi.

Soyer, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'a gül hediye eden Soyer, ittifakın seçimden sonra da devam etmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Kentte platformlar yaratıp işbirlikleri yapacaklarını dile getiren Soyer, "Bu kapıdan girdiğim andan itibaren gülen yüzünüzü görmek büyük heyecan ve ümit verici. Türk siyasetinin buna çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Hüsmen Kırkpınar ise salondaki heyecanın 31 Mart akşamı bitmesini istemediklerini belirterek, "Kutlu bir günün başlangıcı olması dileğiyle herkesin mücadelesini yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Açıklamaların ardından Soyer ve Kırkpınar, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

'HDP, YASAL BİR PARTİDİR'

Bir gazetecinin "HDP ile yan yana bulunmayı ve Sur Belediyesini ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık Soyer, şöyle konuştu:

"HDP yasal, meşru siyasi partidir. Bunun üzerine söylenecek başka bir şey yok. Biz Sur Belediyesine hendeklere destek olmak için gitmedik. Türk hukuk sisteminde bir belediye başkanı istifa eder, vefat eder ya da koltuğu boşalırsa onun yerine meclis üyelerinden biri gelir. Bir kanunla kayyum denilen bir şey başlatıldı. Bu, yerel mevzuatın tamamen dışında hukuki olmayan bir kanundur. Bir belediye başkanı olarak böyle bir adım atıldığında buna tepki göstermek, bunun yanlış olduğunu söylemek en demokratik tavırdır. Orada hangi siyasi partiye ait belediye olduğunun hiçbir önemi olmamıştır. Hangi belediye olursa olsun eğer böyle bir muameleyle karşı karşıya kalırsa demokrat bir belediye başkanının yapması gereken budur".

"İzmir'i öperek uyandıracağız" şeklindeki sözlerinin eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Soyer, sözün Victor Hugo'ya ait olduğunu ifade ederek, buradan tartışma malzemesi çıkartmak istenirse yapacak bir şeyin olmadığını sözlerine ekledi.

İYİ PARTİ İL BAŞKANI'NIN ESKİ SÖZLERİ HATIRLATILDI

İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, "Tunç Soyer'in aday gösterilmesi, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Bizimkisi bir tespit. Bizim partimizdeki demokratik işleyiş çok az partide vardır. Ben bir tespiti dile getirdim. Sayın Tunç Soyer Bey ile ilgili herhangi bir kanaat yok. Sadece bir tespiti dile getirdim ve birkaç arkadaşımız istifa ettiler. Bizim seçime giderken bir oya bile ihtiyacımız varken 3, 5, 7 arkadaşımızın istifası bir tespittir. Bunun dışında herhangi bir şey aramak ya da beklemek doğru değildir".