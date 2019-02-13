Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat ile yarın döner dağıtacak

23 Ekim 2010 tarihinde TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarını yargıya taşıyan AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan avukatlık masrafı dahil 27 bin TL tazminat kazandı.
Özhaseki, yarın saat 13.00'te Kızılay'da kurulacak tezgahlarda Ankaralılara döner dağıtacağını duyurdu.
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek de gazeteci Emin Çölaşan'dan kazandığı tazminatla Ankaralılara döner dağıtmıştı.
Kayseri Belediye Başkanlığı döneminde Mehmet Özhaseki ve belediye yöneticileri yolsuzluk iddialarını gündeme getiren Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandıkları 37 bin 500 lira tazminatla sucuk dağıtmıştı.
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