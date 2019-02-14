Soylu: Temelli'nin kendi adına bir düşünce, irade ortaya koyabilme hakkı var mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarına ilişkin, "Talimatı Kandil'den geldi. Nereden gelecek başka. Sezai Temelli'nin kendi adına bir fikir söyleyebilme, bir düşünce, irade ortaya koyabilme hakkı var mı?" dedi.

Bakan Soylu, 24 TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terörle mücadelede gelinen noktanın ne olduğuna ilişkin bir soru üzerine Soylu, PKK, PYD, YPG terör örgütlerini, sadece Türkiye içerisindeki bir yapılanma olarak değerlendirmenin eksik olacağını, örgütün Avrupa, Suriye, Irak, İran ve başka ülkelere sarkan yapılanmalarının da olduğunu dile getirdi.

Teröristle mücadelenin, teröristi etkisiz hale getirebilmek, hareket kabiliyetini daraltabilmek olduğunu söyleyen Soylu, terörizmle mücadelenin ise teröristin sözde beslendiği, istismar etmeye çalıştığı alanların bir şekilde fırsat vermeyerek kapatılması olduğunu dile getirdi.

'ERDOĞAN DOĞU'NUN MAKUS TALİHİNİ YENDİ'

Çocukluk yıllarında ümitsiz bir şekilde, "Doğu'nun makus talihi bitmezse bu işler bitmez" denildiğini aktaran Soylu, bunun makus talihinden dolayı bölgeye herhangi bir yatırımın gitmeyeceği, bu durumu da 'terör örgütünün istismar edeceği' anlamına geldiğini anlattı. Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan şunu yaptı; 16 yıl, yani çok uzunca bir süredir bu mücadele ortaya konuluyordu. Türkiye'de birçok şey yapıldı ama bana göre en kıymetlilerinden bir tanesi Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yendi. Özellikle Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütünü ve terör örgütünü besleyen bütün unsurları, buna Batılı dostlarımızı ve müttefiklerimizi ilave edebilirsiniz, bütün bu ilave ettiklerimizin tamamını esas itibarıyla mağlup eden bir gelişme ortaya koydu." dedi.

'İNLERİNE GİRMİŞ DURUMDALAR'

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Üniversitelerin, hastanelerin ve diğer imkanların artık her şehirde bulunduğuna işaret eden Soylu, "İlçelerin ölçütlerine baktığımızda Doğu ile Batı arasında şu anda en ufak fark söz konusu değil. Bizim terörizmle mücadele dediğimiz tam bu." değerlendirmesinde bulundu. Takibin günden güne yapıldığını ifade eden Soylu, "Haftalık görünmelerde geçen sene bu hafta 50'nin üzerinde terörist görülmesi vardı, bu sene bir. Şu anda terör örgütü tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği o inlerine girmiş durumda, oradan çıkamıyor" diye konuştu.

'SON 1.5 AYDA 8 KİŞİ DAĞA GİTTİ'

Soylu, şöyle devam etti: "Şu anda Türkiye'de bine yakın terörist ailesiyle arkadaşlarımız görüşüyorlar ve dağdaki çocuklarının alınıp burada adalete teslim olmasını sağlıyorlar. Şimdi 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da toplam 32 teslim oldu bunun 20'si ikna metoduyla oldu. Birebir aileler ikna ediliyor, aileler kendisini aradığı zaman dağdaki, ona dönüyor diyor ki 'sen buraya gel teslim ol'. Türkiye'den terör örgütüne giden sayı bunun çok altında, mesela 2019'da şu ana kadar 1,5 ay oldu, bu sürede giden insan sayısı sekiz. Gün gün takip ederiz, kaç kişi gitti. 2018'de de son 30 yılın en düşük rakamı 133."

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Bakan Soylu, kayyum atanan belediyelerle ilgili 10-15 kişilik tepki gösterilerinin organize edildiği ve halkın buralara katılmadığı ve HDP'nin birtakım gösteriler düzenlediğinin anımsatılması üzerine, HDP'nin PKK'nın siyasi kolu olduğunu ileri sürdü. HDP'nin Kandil'in talimatlarıyla hareket ettiğini, orada hiçbir milletvekilinin kişisel değerlendirmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Soylu, 'belediyelerde aday gösterilmesine yönelik de terör örgütüyle iltisaklı adaylara müsaade edilmeyeceğini' dile getirdi.

Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, bunun talimatının Kandil'den olup olmadığı ve Temelli'nin konuşmasını kağıt üzerinden okumasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Talimatı Kandil'den geldi. Nereden gelecek başka? Sezai Temelli'nin kendi adına bir fikir söyleyebilme, bir düşünce, irade ortaya koyabilme hakkı var mı? Kağıttan okumak zorunda çünkü verilen metinler belli. Oradaki cümleler, vurgular, değerlendirmeler. Sapma istenmeyen değerlendirmeler olması lazım. Yani var olan bir şeyin üzerinde tartışmanın bence çok büyük bir anlamı söz konusu değil. Bunu CHP de İYİ Parti de Saadet de reddetmiyor. Birlikte Beyoğlu'nda, Adıyaman'da, başka vilayetlerde aday çıkarıyorlar. Bir araya geliyorlar."

'KADIN BEYANNAMESİ YAYINLAMIŞLAR, UTANMAZ ADAMIN SEFASI ÇOKTUR DİYE BİR LAF VAR'

Soylu, HDP'ye ilişkin, "Kadın beyannamesi yayınlamışlar, 'utanmaz adamın sefası çoktur' diye bir laf var bizim memlekette. Annesinin yanından kız çocuğunu alıp, dağa getirip Murat Karayılan'a sunan bu ahlaksızlar, hangi kadın beyannamesini çıkarabilirler? Anlamadığım bir şey var, Türkiye'de Cumhuriyet değerlerine bağlı olduğunu iddia eden solcular da bunların peşinden böyle kara gözlüklerini takmış gidiyorlar. Ben bunu anlamakta inanın zorlanıyorum, nasıl Cumhuriyet değerlerine bağlısınız?" değerlendirmesinde bulundu.

'FETÖ İLE İLGİLİ 1 MİLYON 150 BİN DİJİTAL VERİYİ ÇÖZDÜK'

Bakan Soylu, FETÖ ile mücadeleye yönelik ise "Avrupa'nın tamamında dijital verilerin çözülmesinin rakamı, bizim bir yılda çözdüğümüzün yarısı kadardır. FETÖ ile ilgili şu anda 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük. 1 milyon 800 bini çözeceğiz. Çözmeye de devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.