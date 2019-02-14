Bu paylaşımları gören ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. B.D.'nin paylaştığı fotoğraftan bulunduğu yer tespit edildi. Yanına ulaşan ekipler uzun süren ikna çabaları sonrası B.D.'yi intihardan vazgeçirdi. Oturduğu yerden kalkarak ekiplerin yanına gelmeye çalışan B.D.'nin çamurlu zemin nedeniyle ayağı kaydı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlanan B.D.'nin iki bacağında kırıklar meydana geldi. Olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.D tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İntihardan vazgeçti, ayağı kayınca kayalıklardan yuvarlandı https://t.co/YYC7vlIQi0 pic.twitter.com/W5s6oxGOzG— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 14, 2019
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