İYİ Parti'den istifa eden Fethiye Belediye Başkanı Saatcı: Senden büyük Allah var, oyunu bozacağız

Geçen hafta İYİ Parti'den istifa eden Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı bazı açıklamalarda bulundu. "Biz halk adamıyız. Muğla'da işler iyi gitseydi bizim burada işimiz yoktu. 'Gözünün üzerinde kaşın var' diyen bir Muğla siyasetinde, 'Gözünün üzerinde kaşın da var, başın da var, saçında var' demeye geldik" ifadesini kullandı.

Muğla ve ilçelerinde İYİ Parti CHP ittifakını eleştirerek İYİ Parti ile ipleri koparan, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız belediye başkan adaylığını açıklayan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, "Biz düzen bozmaya değil, düzeni kurmaya geldik, oyunu kurmaya geldik! Türk siyasi hayatında 31 Mart akşamı yeni bir sayfa açılacak" dedi.

Bağımsız aday olarak seçim startı veren Saatcı meydanlara inmeye başladı. Fethiye Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Behçet Saatcı, Ortaca Belediye Başkanı ve adayı Hasan Karaçelik'in seçim bürosu açılışına katıldı. Ortaca halkının büyük ilgi gösterdiği Saatcı, burada konuşma yaptı.

'BİRİLERİ OYUNU BOZDU, BİZDE OYUN KURACAĞIZ'

Saatcı, "Bir yerde birileri düzeni bozuyorsa birileri de düzeni yapar. Biz düzen bozmaya değil, düzeni kurmaya geldik, oyunu kurmaya geldik! Oyun bozucu değiliz. Birileri oyunu bozdu biz de oyunu kuracağız, hep beraber kuracağız, Muğla olarak kuracağız. Muğla'da her şey iyi gidiyor da, bizim burada, Hasan başkanın burada ne işi var" dedi.

'BİZ HALK ADAMIYIZ'

Demokrat Parti'ye teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Saatcı, "Hasan Başkanın dediği gibi belediye başkanların rozeti olmaz, siyasi partisi olmaz! Biz halk adamıyız. Muğla'da işler iyi gitseydi bizim burada işimiz yoktu. Gözünün üzerinde kaşın var diyen bir Muğla siyasetinde, biz gözünün üzerinde kaşın da var, başın da var, saçında var demeye geldik. Kimse kusura bakmasın; sen seçilmiş 13 tane belediye başkanını yok sayacaksın; kendin gibi düşünmeyen herkesi diskalifiye etmeye çalışacaksın; yanına aldığın arkadaşlarınla ve genel merkezdeki kişilerle sana karşı çıkmış herkesi bir köşeye atmaya çalışacaksın! Yok arkadaş, senden büyük Allah var. Biz oyunu bozacağız. Merak etmeyin Muğla'ya bu oyunu bozmaya geliyoruz. Yönetim idarecilik bir bilimdir. Siyaset bir sosyolojidir. 13 tane belediye başkanlığı var, 59 ay geçti 1 defa bir masa etrafında toplayıp da Ortaca'nın derdi nedir, Dalaman'ın derdi nedir, Fethiye'nin derdi nedir, bizim ilçelerimizin derdi nedir demeyen adam Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak öyle mi? Geçti artık o işler!" ifadelerini kullandı.

'MUĞLA'YI HALK YÖNETECEK'

Muğla'yı halk ve seçilmiş belediye başkanlarıyla yöneteceğini söyleyen Behçet Saatcı, "Biz sana Hasan Başkan da ben de Allah şahit, ben o zaman 2014 seçimleri öncesi Demokrat partiden adayken; kapı kapı gittik, ‘Osman ağabeyimiz' dedik, oy istedik. Hiç kimseden diyet istemiyoruz ama böyle mi olmalıydı? Niye bizi kucaklamadın, niye bizi düşman gördün kendine? Bir adamın kendi kendine yaptığını cümle alem bir araya gelse yapamazmış. Sen kendin yaptığın işin sonucuna kendin katlanacaksın. Biz Muğla'yı 13 tane ilçeyle, Belediye başkanları ile beraber yöneteceğiz. Ben orada oturup sırça sarayda yönetirim Muğla'yı dersen ancak bu kadar yönetirsin! Yasa kötü olursa, yasayı yöneten yasadan da kötü olursa sonuç böyle olur. En kötü yasa iyi insanların yönetiminde, çok daha farklı noktalara gelir ve halka hizmet edecek şekilde uygulanabilir. Biz belediyeciliğin kitabını yazarız! Hiç kimse merak etmesin. Biz 20 yıllık birikimimizi Muğla'ya taşıyacağız" diye konuştu.

'31 MART AKŞAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇILACAK'

Kamuoyu araştırmalarının hepsinde her şeyin çok olumlu olduğunu ifade eden Başkan Saatcı, "Neden bağımsız oldum? Yollarımızı kapattılar. Biz şimdiye kadar hep yokuş çıktık. Hep tırnaklarımızla kazıdık, hem yol açtık, hem yürüdük. Yine sizlerle beraber yola çıkıp yürüyüp Muğla'yı hepimizin keyif aldığı, parti ayrımcılığı yapılmayan, seçilmişlere saygı gösteren, halka kapısı açık bir belediye haline getireceğiz. Fazla söze gerek yok! Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim; 31 Mart akşamı Türkiye'de bütün siyasi dengeler değişecek. Bunu buraya yazın! Ankara'dan Türkiye'yi yönettiğini iddia edenler hayal kırıklığına uğradıklarını görecekler ve Türk siyasi hayatında yeni bir tarih başlayacak. Ben buna inanıyorum. Siz de buna inanın. Hepimiz hep beraber yürüyeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Hasan başkanıma canı gönülden başarılar diliyorum Yolumuz açık olsun" dedi.

'SIRA MUĞLA'DA'

© REUTERS / Murad Sezer İYİ Parti: HDP'nin açıklaması son derece faydalı oldu

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Başkan Saatcı'nın kolunu havaya kaldırarak, ‘yanındayız' mesajı verdi. Başkan Saatcı, Ortaca programının ardından Dalyan'a geçti. Burada TUSEV Vakfı ile Dalyan'daki özel tekne kooperatifi esnaflarıyla görüşen Başkan Saatcı'ya, esnaflardan tam destek sözü geldi. Dalyan'da Başkan Saatcı'yı gören esnaflar ve taksiciler Saatcı ile fotoğraf çekilerek, "Fethiye'yi modern bir şehre dönüştürdünüz, sıra Muğla'da" diyerek destek verdiler.