Kılıçdaroğlu'ndan liste talimatı: Dokunmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için hazırlanan aday listelerine dokunulmaması talimatını verdiği öğrenildi. Buna göre Kılıçdaroğlu, listelerde sadece kadın ve genç kotalarına uyumun kontrol edilmesini istedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP'de yerel seçimler için belediye meclis üyelikleri ile il genel meclis üyelikleri için il ve ilçelerde hazırlanan aday listeleri Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında onaylanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun örgütlerden gelen aday listelerine dokunulmaması, yalnızca gençlik ve kadın kotalarının kontrol edilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylar üzerinde yeni bir tartışma yaşanmaması için listelerin değiştirilmemesi kararı aldığı ifade edildi.

CHP'de daha önce hem belediye meclis üyelikleri hem de il belediye meclis üyelikleri için aday listelerinin ilçe ve il örgütleri tarafından kadın ve gençlik kotasına uygun bir şekilde hazırlanması yönünde örgütlere yetki verilmişti. CHP'de belediye meclis üyelikleri için eğilim yoklaması yapılan seçim çevreleriyle birlikte belirlenen 21 kentte aday listelerinin onanması yetkisi ise Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) bırakılmıştı.

CHP ile İYİ Parti'nin iş birliği yaptığı 23 büyükşehir ve 27 il belediyesinde aday listelerinin iş birliği kapsamında hazırlanmasına yönelik iki parti arasında hafta başından bu yana görüşmeler yürütüldüğü belirtildi. Aday listelerinin bu kapsamda hazırlanacağı ifade edildi. CHP'de kontrolü yapılan aday listelerinin bugün ya da yarın gerçekleştirilmesi beklenen MYK toplantısında onaylanacağı ifade edildi.