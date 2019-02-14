Meteoroloji'den yeni uyarı: Sıcaklık 6 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Karaman, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri, Çankırı, Giresun ile Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz ile güneydoğu Anadolu'da 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Sakarya'nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması(20-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
İllere göre hava durumu şöyle:
- İSTANBUL 5°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- ANKARA 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yağmurlu
- İZMİR 6°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
- ANTALYA 10°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- ZONGULDAK 8°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
- MUŞ —5°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
- DİYARBAKIR 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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