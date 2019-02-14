'CHP'de eski tüfekler isyan etti'

CHP'de yerel seçimde yarışacak adaylara dair tartışmalar sürüyor. Son olarak eski milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak rant ve temiz siyaset uyarısında bulundu.

Türkiye gazetesinde yer alan "Eski tüfekler isyan etti" başlıklı habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hem partinin önemli isimlerinden hem de tabandan baskı giderek artıyor. Son olarak bazı CHP'li eski vekiller, Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak rant uyarısında bulundu.

© AA / Murat Kaynak Kılıçdaroğlu'ndan liste talimatı: Dokunmayın

Eski CHP milletvekilleri Kemal Anadol, Ergün Aydoğan, Bülent Baratalı, Mehmet Boztaş, Şahin Mengü ve Enis Tütüncü, Kılıçdaroğlu'na mektup yazdı. Mektupta "Belediye başkan adayları kendilerinin ve birinci derecedeki yakınlarının taşınır ve taşınmaz varlıklarını açıklamalı ve kamuoyuna beyanda bulunmalıdırlar" ifadelerine yer verildi.

Mektubun Maltepe'de adı yolsuzlukla anılan başkan Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilmesi sonrası kaleme alınması dikkati çekti.

2014'TE İSTİFASINI İSTEMİŞLERDİ

CHP'de ‘ulusalcı kanat' olarak değerlendirilen eski milletvekilleri Anadol, Aydoğan, Baratalı ve Mengü, 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemişti. 2014 seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun çatı aday gösterilmesi ve seçimleri kaybetmesine tepki gösteren 50 CHP'li vekil ortak bildiriye imza atmıştı.