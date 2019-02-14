'CHP'de eski tüfekler isyan etti'

Türkiye gazetesinde yer alan "Eski tüfekler isyan etti" başlıklı habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hem partinin önemli isimlerinden hem de tabandan baskı giderek artıyor. Son olarak bazı CHP'li eski vekiller, Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak rant uyarısında bulundu.
Mektubun Maltepe'de adı yolsuzlukla anılan başkan Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilmesi sonrası kaleme alınması dikkati çekti.
2014'TE İSTİFASINI İSTEMİŞLERDİ
CHP'de ‘ulusalcı kanat' olarak değerlendirilen eski milletvekilleri Anadol, Aydoğan, Baratalı ve Mengü, 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemişti. 2014 seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun çatı aday gösterilmesi ve seçimleri kaybetmesine tepki gösteren 50 CHP'li vekil ortak bildiriye imza atmıştı.
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