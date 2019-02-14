Zeybekci'nin eşi: 'Gitme ne olur gitme' diye yalvarıyordum, 'Ben bir korkak gibi saklanamam, siz gidin' dedi

AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Eşine "Gitme ne olur gitme" diye yalvardığını belirten Ayşen Zeybekci, karşılığında "Ben bir korkak gibi saklanamam, siz gidin" yanıtını aldığını aktardı.

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekci, Hürriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

Çiftin "Sıkıntılı süreçlerde yanında olmak istediğinizi anlatınca aklıma birden 15 Temmuz gecesi geldi. Beraber miydiniz o gece?" sorusuna verdiği yanıtlar şöyle oldu:

- Nihat Zeybekci: "O gece kızımız Fatma'nın hukuk fakültesinden mezuniyeti vardı. Tören bitti, ailemiz ve arkadaşlarıyla yemeğe gidecektik. Ben bir heyetle görüşmem nedeniyle biraz gecikecektim. Heyetle oturduk, o sırada ilk uçak Dikmen'den aşağı doğru geçti. Normal değildi, sonra ikinci uçak… Arkadaşlara sordum, ‘Gece eğitimiym doğru bir uçuş daha görünce telefon trafiği başladı. Bizimkileri aradım, ‘Eve gelin' dedim. Evde buluştuk, ilk bomba atıldı. Anladık ne olduğunu. Eşim ve çocukları evden güvenilir bir yere göndermeye karar verdim, ben Meclis'e gidecektim."

- Ayşen Zeybekci: "‘Gitme, ne olur gitme' diye yalvarıyordum. ‘Ben bir korkak gibi saklanamam, siz gidin' deyince oğlumuz babasını yalnız bırakmayacağını söyledi."

- Nihat Zeybekci: "Kendimizi rezil ettirecek bir pozisyona sokamazdık. Bana geldiklerinde hesabını sormak üzere hazırlandım. Silahımız, her şeyimiz hazırdı. Sonrasını biliyorsunuz zaten."