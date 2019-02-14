Soyer'in eşi: Tunç'a en ciddi muhalefeti ben yaparım, bazen 'Neptün vallahi eve gelmek istemiyorum' der

CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, aile yaşantısına dair açıklamalarda bulundu. "Tunç’a en ciddi muhalefeti ben yaparım" diyen Soyer, "Bazen o kadar çok eleştiririm ki, 'Neptün vallahi eve gelmek istemiyorum' der. Çünkü bütün günün raporuyla karşısına çıkarım" ifadesini kullandı.

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Hürriyet'ten Aynur Tartan'a konuştu.

Neptün Soyer, "Tunç Soyer nasıl bir aile reisi, nasıl bir büyükşehir belediye reisi olacak?" sorusuna "Tunç’un evde sesi hiç yükselmez. Mesleki deformasyondan olacak, benim sesim daha yüksek çıkar. Bir kere su istememiştir çocuklarından. Ama mutfağa giderken 'Bir şey istiyor musunuz?' diye sorar. Bizlere çok düşkün ve paylaşımcıdır. Evde nasılsa büyükşehir belediye reisliğinde de öyle olacak. Evet; belki zarafeti, sakinliği, dinginliği alıştığımız Türk siyaset yapısından farklı. Ama o, bu özellikleriyle fark katacak, fark yaratacak" yanıtını verdi.

Eşine en ciddi muhalefeti kendisinin yaptığını belirten Neptün Soyer, "Her yaptığını alkışlayacak, 'Bravo' diyecek, sırtını sıvazlayacak bir eş olamam, olmamalıyım da" ifadesini kullandı.

Soyer, şöyle devam etti:

© AA / Raşit Aydoğan Soyer: Bunu bilmeyen İzmir'de yaşayamaz

- Bir İzmirli olarak objektiflikle yanlışsa "Yanlış" derim. Bazen o kadar çok eleştiririm ki, "Neptün vallahi eve gelmek istemiyorum" der. Çünkü bütün günün raporuyla karşısına çıkarım. "Neptün şöyle bir ödül aldım duymadın mı, görmedin mi?" diye sorar. Ben de, "Tamam, ödülü alkışlamışlar. Biz yanlışları, eksikleri düzeltmek zorundayız" derim. Ama Tunç beni eleştirmez, çünkü fırsat vermiyorum.

'HAKSIZLIĞA TAHAMMÜL EDEMEZ'

Neptün Soyer, "Tunç Bey'in efeliği ne zaman tutar?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

— Ortak akılla verdiği kararların tekrar sorgulanmasına… Haksızlığa tahammül edemez. İşte o zaman efeliği tutar.